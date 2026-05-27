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Acuerdo de Chihuahua con Texas evidencia que "abrirle la puerta a Washington siempre es un riesgo", dice analista
Acuerdo de Chihuahua con Texas evidencia que "abrirle la puerta a Washington siempre es un riesgo", dice analista
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La revelación de un acuerdo firmado en abril de 2022 entre la gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el de Texas, Greg Abbott... 27.05.2026, Sputnik Mundo
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La publicidad de dicho memorándum de colaboración en seguridad y vigilancia se da tras la muerte el mes pasado en un accidente de dos agentes de la CIA en Chihuahua (junto a dos miembros de la Fiscalía estatal), confirmando un secreto a voces: que miembros del aparato de seguridad estadounidense trabajan en partes del territorio mexicano, pese a que la Constitución prohíbe actividades de ese tipo sin el aval de la Federación. Ni el Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum ni el Senado de la República han autorizado dicha colaboración. La falta de respuestas claras en torno al tema ha desencadenado una crisis política que incluyó la dimisión de César Jáuregui Moreno como fiscal estatal, la apertura de indagatorias y un llamado de juicio político —que no se ha concretado— contra la gobernadora Maru Campos de parte del oficialismo. La situación escaló al plano internacional cuando Washington reprochó la postura del Gobierno mexicano y, casi a la par, solicitó la detención con fines de extradición del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exfuncionarios locales por supuesta colusión con el crimen organizado. Como resultado de este complejo escenario, la Fiscalía General de la República, que aclaró que pedirá "todas las pruebas" a EEUU de sus imputaciones, ha citado a comparecer formalmente a ambos mandatarios estatales, con Campos convocada para este 28 de mayo y Rocha Moya habiendo hecho lo propio este 26."Se hiere gravemente" el pacto federalPero la salida a la luz de este documento "refleja una preocupante agenda de subordinación local de la oposición ante los intereses de Estados Unidos, un país con un histórico y sistemático historial de injerencismo en América Latina", le dijo a Sputnik Claudia Veiroj, internacionalista especializada en política estadounidense y egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR). Según se precisa en el memorándum de 2022, el Gobierno de Chihuahua dio permiso para albergar en su Torre Centinela, el centro de mando y videovigilancia estatal, a corporaciones estadounidenses como el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza(CBP, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, convirtiendo el eje tecnológico de seguridad de Chihuahua en un búnker de espionaje operado por Texas y Washington.Veiroj señala que los riesgos cuando un gobernador estatal decide, de manera unilateral y secreta, abrirle las puertas a Gobiernos extranjeros, son inconmensurables para la soberanía del Estado mexicano. Al descentralizar la política exterior y de seguridad, explica la analista, "se hiere gravemente" el pacto federal, creando un precedente donde cualquier mandatario local de oposición puede negociar la soberanía con potencias de corte imperialista, debilitando la postura de negociación internacional del Ejecutivo, que debería ser inobjetable.La especialista agrega que Washington, sin importar si se trata de una Administración republicana o demócrata la que está en el poder, se ha dedicado sistemáticamente a utilizar la supuesta lucha contra el narcotráfico como "un caballo de Troya" para infiltrar instituciones, manipular dinámicas criminales con razones espurias, llevar adelante desestabilizantes secuestros y asesinatos extrajudiciales, y generalmente intentar buscar perjudicar a políticos con una agenda explícitamente de izquierda o nacionalista.Los riesgos en puertaPara Veiroj, el intento de la oposición de trasladar el debate al terreno electoral y calificar la defensa de la soberanía como un mero "abuso de poder" de Morena constituye una profunda ofensa al marco constitucional. Al pretender amparar las acciones de Campos bajo el argumento de "la defensa de la democracia de Chihuahua", se normaliza la traición al pacto federal y respalda la entrega de los recursos y la inteligencia del Estado a los dictados de una nación vecina que ha demostrado no tener los mejores intereses, afirma."En lugar de coordinarse de forma institucional con las fuerzas federales como la Guardia Nacional o el Ejército, la Administración estatal prefirió arroparse en agencias extranjeras, manteniendo una tradición de la derecha mexicana que históricamente prefiere la intervención o validación de intereses foráneos antes que someterse al orden legal de su propio país", señala."Al firmar acuerdos bilaterales al margen de la federación, gobernantes entreguistas pavimentan el camino a esas pretensiones imperialistas, otorgando legitimidad local a dinámicas de ocupación", agrega la experta. Permitir que este acto de desacato y subordinación a la CIA quede impune, señala, abriría una grieta irreversible en la soberanía nacional.Por su parte, Jorge Márquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) e internacionalista, le dijo a Sputnik que la relación entre México y agencias como la CIA o la DEA "está llena de defectos y acciones cuestionables por parte de las agencias estadounidenses", por lo que "abrirle la puerta a Washington siempre es un riesgo". El experto recuerda que otras gestiones, como la de Felipe Calderón, firmaron acuerdos con EEUU para combatir al narcotráfico y el crimen organizado, como lo fue el Plan Mérida, y los beneficios que se obtuvieron fueron muy pocos.De acuerdo con Márquez, la gobernadora panista "está aprovechando los reflectores, que es algo raro, un político de la oposición comandando la atención mediática", pero vaticina que este escenario no va a durar. "Cuando apareció Xóchitl [Gálvez] parecía que su modus operandi de confrontación podía ayudarla electoralmente para tener una disputa equilibrada con Sheinbaum, pero al final eso resultó una ilusión. Creo que sucederá lo mismo ahora", afirma.
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Acuerdo de Chihuahua con Texas evidencia que "abrirle la puerta a Washington siempre es un riesgo", dice analista

02:57 GMT 27.05.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de ChihuahuaMaru Campos, gobernadora de Chihuahua, y Greg Abbott, gobernador de Texas
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y Greg Abbott, gobernador de Texas - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de Chihuahua
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Rodrigo Duarte
Corresponsal en México
Todos los artículos
La revelación de un acuerdo firmado en abril de 2022 entre la gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el de Texas, Greg Abbott, representa uno de los episodios más alarmantes de desacato constitucional en la historia política reciente del país latinoamericano, afirmaron analistas a Sputnik.
La publicidad de dicho memorándum de colaboración en seguridad y vigilancia se da tras la muerte el mes pasado en un accidente de dos agentes de la CIA en Chihuahua (junto a dos miembros de la Fiscalía estatal), confirmando un secreto a voces: que miembros del aparato de seguridad estadounidense trabajan en partes del territorio mexicano, pese a que la Constitución prohíbe actividades de ese tipo sin el aval de la Federación.
Ni el Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum ni el Senado de la República han autorizado dicha colaboración. La falta de respuestas claras en torno al tema ha desencadenado una crisis política que incluyó la dimisión de César Jáuregui Moreno como fiscal estatal, la apertura de indagatorias y un llamado de juicio político —que no se ha concretado— contra la gobernadora Maru Campos de parte del oficialismo.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 22.04.2026
"No puede haber agentes de EEUU operando en campo en México", advierte Sheinbaum
22 de abril, 20:44 GMT
La situación escaló al plano internacional cuando Washington reprochó la postura del Gobierno mexicano y, casi a la par, solicitó la detención con fines de extradición del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exfuncionarios locales por supuesta colusión con el crimen organizado.
Como resultado de este complejo escenario, la Fiscalía General de la República, que aclaró que pedirá "todas las pruebas" a EEUU de sus imputaciones, ha citado a comparecer formalmente a ambos mandatarios estatales, con Campos convocada para este 28 de mayo y Rocha Moya habiendo hecho lo propio este 26.

"Se hiere gravemente" el pacto federal

Pero la salida a la luz de este documento "refleja una preocupante agenda de subordinación local de la oposición ante los intereses de Estados Unidos, un país con un histórico y sistemático historial de injerencismo en América Latina", le dijo a Sputnik Claudia Veiroj, internacionalista especializada en política estadounidense y egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR).

Según se precisa en el memorándum de 2022, el Gobierno de Chihuahua dio permiso para albergar en su Torre Centinela, el centro de mando y videovigilancia estatal, a corporaciones estadounidenses como el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, convirtiendo el eje tecnológico de seguridad de Chihuahua en un búnker de espionaje operado por Texas y Washington.
Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
Internacional
¿Dos de 10?: reportan la entrega a autoridades de EEUU del exsecretario de Finanzas de Sinaloa
16 de mayo, 00:22 GMT
Veiroj señala que los riesgos cuando un gobernador estatal decide, de manera unilateral y secreta, abrirle las puertas a Gobiernos extranjeros, son inconmensurables para la soberanía del Estado mexicano.
Al descentralizar la política exterior y de seguridad, explica la analista, "se hiere gravemente" el pacto federal, creando un precedente donde cualquier mandatario local de oposición puede negociar la soberanía con potencias de corte imperialista, debilitando la postura de negociación internacional del Ejecutivo, que debería ser inobjetable.

"La historia nos viene demostrando una y otra vez, desde hace décadas, que la intromisión de agencias estadounidenses como la CIA y la DEA en asuntos de seguridad jamás se traduce en paz, sino en una mayor desestabilización interna", afirma.

La especialista agrega que Washington, sin importar si se trata de una Administración republicana o demócrata la que está en el poder, se ha dedicado sistemáticamente a utilizar la supuesta lucha contra el narcotráfico como "un caballo de Troya" para infiltrar instituciones, manipular dinámicas criminales con razones espurias, llevar adelante desestabilizantes secuestros y asesinatos extrajudiciales, y generalmente intentar buscar perjudicar a políticos con una agenda explícitamente de izquierda o nacionalista.

Los riesgos en puerta

Para Veiroj, el intento de la oposición de trasladar el debate al terreno electoral y calificar la defensa de la soberanía como un mero "abuso de poder" de Morena constituye una profunda ofensa al marco constitucional. Al pretender amparar las acciones de Campos bajo el argumento de "la defensa de la democracia de Chihuahua", se normaliza la traición al pacto federal y respalda la entrega de los recursos y la inteligencia del Estado a los dictados de una nación vecina que ha demostrado no tener los mejores intereses, afirma.
Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
América Latina
Sinaloa, un epicentro del narcotráfico en México y una grieta con EEUU
12 de mayo, 19:30 GMT
"En lugar de coordinarse de forma institucional con las fuerzas federales como la Guardia Nacional o el Ejército, la Administración estatal prefirió arroparse en agencias extranjeras, manteniendo una tradición de la derecha mexicana que históricamente prefiere la intervención o validación de intereses foráneos antes que someterse al orden legal de su propio país", señala.
"Al firmar acuerdos bilaterales al margen de la federación, gobernantes entreguistas pavimentan el camino a esas pretensiones imperialistas, otorgando legitimidad local a dinámicas de ocupación", agrega la experta. Permitir que este acto de desacato y subordinación a la CIA quede impune, señala, abriría una grieta irreversible en la soberanía nacional.

Por su parte, Jorge Márquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) e internacionalista, le dijo a Sputnik que la relación entre México y agencias como la CIA o la DEA "está llena de defectos y acciones cuestionables por parte de las agencias estadounidenses", por lo que "abrirle la puerta a Washington siempre es un riesgo". El experto recuerda que otras gestiones, como la de Felipe Calderón, firmaron acuerdos con EEUU para combatir al narcotráfico y el crimen organizado, como lo fue el Plan Mérida, y los beneficios que se obtuvieron fueron muy pocos.

De acuerdo con Márquez, la gobernadora panista "está aprovechando los reflectores, que es algo raro, un político de la oposición comandando la atención mediática", pero vaticina que este escenario no va a durar. "Cuando apareció Xóchitl [Gálvez] parecía que su modus operandi de confrontación podía ayudarla electoralmente para tener una disputa equilibrada con Sheinbaum, pero al final eso resultó una ilusión. Creo que sucederá lo mismo ahora", afirma.
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