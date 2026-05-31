EEUU se adjudica el desvío de más de 120 barcos mercantes por bloqueo del estrecho de Ormuz

El destructor de la Armada estadounidense, el del USS Milius, "apoya el bloqueo estadounidense contra Irán, que ha desviado 118 buques mercantes y dejado fuera de servicio a 5 hasta el 31 de mayo", señaló el comando en la red social X.A mediados de abril, la Armada de EEUU inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que los buques no vinculados a Irán pueden transitar libremente, siempre que no paguen tasas a Teherán.
El Comando Central de EEUU (Centcom, en inglés) informó que desvió o dejó fuera de servicio un total de 123 buques mercantes que intentaban romper el bloqueo estadounidense a Irán.
El destructor de la Armada estadounidense, el del USS Milius, "apoya el bloqueo estadounidense contra Irán, que ha desviado 118 buques mercantes y dejado fuera de servicio a 5 hasta el 31 de mayo", señaló el comando en la red social X.
A mediados de abril, la Armada de EEUU inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que los buques no vinculados a Irán pueden transitar libremente, siempre que no paguen tasas a Teherán.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).