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EEUU se adjudica el desvío de más de 120 barcos mercantes por bloqueo del estrecho de Ormuz
EEUU se adjudica el desvío de más de 120 barcos mercantes por bloqueo del estrecho de Ormuz
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El Comando Central de EEUU (Centcom, en inglés) informó que desvió o dejó fuera de servicio un total de 123 buques mercantes que intentaban romper el bloqueo... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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El destructor de la Armada estadounidense, el del USS Milius, "apoya el bloqueo estadounidense contra Irán, que ha desviado 118 buques mercantes y dejado fuera de servicio a 5 hasta el 31 de mayo", señaló el comando en la red social X.A mediados de abril, la Armada de EEUU inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que los buques no vinculados a Irán pueden transitar libremente, siempre que no paguen tasas a Teherán.
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EEUU se adjudica el desvío de más de 120 barcos mercantes por bloqueo del estrecho de Ormuz

23:41 GMT 31.05.2026
© AP Photo / Asghar BesharatiEl sol sale tras los buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz
El sol sale tras los buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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El Comando Central de EEUU (Centcom, en inglés) informó que desvió o dejó fuera de servicio un total de 123 buques mercantes que intentaban romper el bloqueo estadounidense a Irán.
El destructor de la Armada estadounidense, el del USS Milius, "apoya el bloqueo estadounidense contra Irán, que ha desviado 118 buques mercantes y dejado fuera de servicio a 5 hasta el 31 de mayo", señaló el comando en la red social X.
El sol sale tras los buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2026
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La crisis del estrecho de Ormuz provoca la pérdida de poder adquisitivo en EEUU, Reino Unido y la UE
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A mediados de abril, la Armada de EEUU inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que los buques no vinculados a Irán pueden transitar libremente, siempre que no paguen tasas a Teherán.
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