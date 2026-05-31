Colombia vota para elegir a su nuevo presidente: las claves de una jornada electoral histórica

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para emitir su sufragio en más de 122.000 puestos de votación en todo el país sudamericano, en unos comicios que comenzarán a definir al mandatario que, desde agosto de este año, sustituirá en el cargo a Gustavo Petro.Como las legislativas nacionales ya se realizaron en marzo, los electores solo deberán marcar con una cruz la imagen de su fórmula presidencial predilecta. El tarjetón de votación distribuido por las autoridades encargadas de la jornada incluye a 13 candidatos, dos de ellos —Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo— ya no participan de la contienda, por lo que tachar su imagen será considerado un voto en blanco.Entre los otros 11 aspirantes, hay tres que han concentrado la mayor parte de la intención de voto y hoy aparecen como los únicos con chances reales de acceder a la Presidencia:Con todas las encuestas colocando a Cepeda en el primer lugar y a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella disputándose el segundo puesto, la jornada electoral tendrá dos incógnitas principales a resolver: si el candidato oficialista logra traspasar la barrera del 50% para ganar en primera vuelta y si, en caso de confirmarse un balotaje el 21 de junio, cuál de los dos abanderados más votados de la oposición pasará a esa instancia.La última encuesta de la consultora Invamer divulgada una semana antes de los comicios colocó por primera vez a De la Espriella consolidado en el segundo puesto, con un 31,6% y creciendo unos 10 puntos porcentuales con respecto a la medición de abril. Valencia quedó relegada al tercer puesto, bajando su intención de voto de 19,8% a 14% entre abril y mayo.En un contexto en el que los episodios de violencia no han cesado en el país, la jornada electoral implicará un fuerte operativo de seguridad liderado por el Ministerio de Defensa de Colombia, que desplegará 408.000 efectivos militares en todo el país. Además, pondrá foco en la seguridad cibernética y en la custodia de los 13 candidatos participantes.En busca de los apoyosDe hecho, Cepeda dirigió un mensaje a los colombianos el 30 de mayo, en el que comprometió su "disposición permanente al diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos", tanto con empresarios como con efectivos de las fuerzas de seguridad.Valencia, por su parte, también escogió las plataformas digitales para sus últimas actividades, aunque apuntando directamente a los jóvenes, ya que fue entrevistada por varios influencers para hablar de aspectos más vinculados a su vida privada. El 29 de mayo, la candidata también había compartido una transmisión junto al expresidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), que se convirtió en un pilar de su campaña en el último tramo.Antes, su comando de campaña divulgó un comunicado en el que advertía sobre "posibles operaciones de compra de votos y otras prácticas irregulares orientadas a afectar la transparencia de la jornada electoral de este domingo".La gran apuesta de última hora de Abelardo de la Espriella fue una conversación por videollamada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Durante la charla, De la Espriella aseguró a Noboa su plena colaboración en materia de seguridad fronteriza en caso de ser electo presidente, al tiempo que el mandatario ecuatoriano anunció la eliminación de aranceles a Colombia desde el 1 de junio.Resultados se conocerán tempranoDe la Espriella es el único de los tres principales candidatos que aguardará los resultados de la elección fuera de Bogotá, ya que lo hará en la ciudad de Barranquilla (norte), donde también votará en horas de la mañana. Valencia y Cepeda, en tanto, se concentrarán en la capital del país junto a sus equipos.Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), apenas dos o tres horas después de culminado el horario de los comicios—fijado para las 16:00 hora local (21:00 GMT)— tanto los partidos como los colombianos en general conocerán los datos del preconteo de papeletas, con la información transmitida de manera instantánea desde las mesas de votación.Si bien luego deberá hacerse el escrutinio definitivo, las autoridades del CNE aseguran que en la noche del 31 de mayo se conocerá si hay o no segunda vuelta y qué candidatos participarán de ella.
Colombia elige este 31 de mayo a su próximo presidente, en una elección marcada por la polarización. Saber si el oficialista Iván Cepeda podrá ganar en primera vuelta, así como la cerrada disputa entre los opositores Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, son las grandes interrogantes de la jornada.
Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para emitir su sufragio en más de 122.000 puestos de votación en todo el país sudamericano, en unos comicios que comenzarán a definir al mandatario que, desde agosto de este año, sustituirá en el cargo a Gustavo Petro.
Como las legislativas nacionales ya se realizaron en marzo, los electores solo deberán marcar con una cruz la imagen de su fórmula presidencial predilecta. El tarjetón de votación distribuido por las autoridades encargadas de la jornada incluye a 13 candidatos, dos de ellos —Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo— ya no participan de la contienda, por lo que tachar su imagen será considerado un voto en blanco.
Entre los otros 11 aspirantes, hay tres que han concentrado la mayor parte de la intención de voto y hoy aparecen como los únicos con chances reales de acceder a la Presidencia:
1.
El senador y defensor de Derechos Humanos, Iván Cepeda (del oficialista Pacto Histórico)
2.
La congresista Paloma Valencia (del opositor Centro Democrático)
3.
El abogado y empresario Abelardo de la Espriella (del opositor Defensores de la Patria)
Con todas las encuestas colocando a Cepeda en el primer lugar y a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella disputándose el segundo puesto, la jornada electoral tendrá dos incógnitas principales a resolver: si el candidato oficialista logra traspasar la barrera del 50% para ganar en primera vuelta y si, en caso de confirmarse un balotaje el 21 de junio, cuál de los dos abanderados más votados de la oposición pasará a esa instancia.
La última encuesta de la consultora Invamer divulgada una semana antes de los comicios colocó por primera vez a De la Espriella consolidado en el segundo puesto, con un 31,6% y creciendo unos 10 puntos porcentuales con respecto a la medición de abril. Valencia quedó relegada al tercer puesto, bajando su intención de voto de 19,8% a 14% entre abril y mayo.
Así las cosas, los principales candidatos han intentado hacer rendir las últimas horas de campaña al máximo, en busca de captar a los indecisos y aprovechando que, a diferencia de otros países, la legislación electoral no los inhibe de dar mensajes políticos en los días previos a la votación.
En un contexto en el que los episodios de violencia no han cesado en el país, la jornada electoral implicará un fuerte operativo de seguridad liderado por el Ministerio de Defensa de Colombia, que desplegará 408.000 efectivos militares en todo el país. Además, pondrá foco en la seguridad cibernética y en la custodia de los 13 candidatos participantes.
En busca de los apoyos
De hecho, Cepeda dirigió un mensaje a los colombianos el 30 de mayo, en el que comprometió su "disposición permanente al diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos", tanto con empresarios como con efectivos de las fuerzas de seguridad.
"Gobernaré para todas y todos los colombianos. Seré el jefe del Estado y no de una parte de la sociedad. Velaré por los derechos de cada persona y por el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley", enfatizó en un mensaje grabado divulgado por sus redes sociales.
Valencia, por su parte, también escogió las plataformas digitales para sus últimas actividades, aunque apuntando directamente a los jóvenes, ya que fue entrevistada por varios influencers para hablar de aspectos más vinculados a su vida privada. El 29 de mayo, la candidata también había compartido una transmisión junto al expresidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), que se convirtió en un pilar de su campaña en el último tramo.
Antes, su comando de campaña divulgó un comunicado en el que advertía sobre "posibles operaciones de compra de votos y otras prácticas irregulares orientadas a afectar la transparencia de la jornada electoral de este domingo".
La gran apuesta de última hora de Abelardo de la Espriella fue una conversación por videollamada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Durante la charla, De la Espriella aseguró a Noboa su plena colaboración en materia de seguridad fronteriza en caso de ser electo presidente, al tiempo que el mandatario ecuatoriano anunció la eliminación de aranceles a Colombia desde el 1 de junio.
El anuncio de Noboa fue celebrado por el comando de De la Espriella como un logro del candidato: "Sin haber llegado todavía a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella ya está logrando lo que el Gobierno de Gustavo Petro no consiguió: reconstruir puentes con un país hermano, recuperar la confianza bilateral y defender a los empresarios, comerciantes, trabajadores y familais del sur de Colombia".
Empieza la Patria Milagro.
La verdadera diplomacia no necesita grandes salones, clubes ni viajes, necesita liderazgo y voluntad.
A partir del 1 de Junio se acaban los aranceles para las exportaciones al Ecuador: esta es una gran noticia para el suroccidente colombiano y para… pic.twitter.com/qi3OqAq6Sr
De la Espriella es el único de los tres principales candidatos que aguardará los resultados de la elección fuera de Bogotá, ya que lo hará en la ciudad de Barranquilla (norte), donde también votará en horas de la mañana. Valencia y Cepeda, en tanto, se concentrarán en la capital del país junto a sus equipos.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), apenas dos o tres horas después de culminado el horario de los comicios—fijado para las 16:00 hora local (21:00 GMT)— tanto los partidos como los colombianos en general conocerán los datos del preconteo de papeletas, con la información transmitida de manera instantánea desde las mesas de votación.
Si bien luego deberá hacerse el escrutinio definitivo, las autoridades del CNE aseguran que en la noche del 31 de mayo se conocerá si hay o no segunda vuelta y qué candidatos participarán de ella.
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