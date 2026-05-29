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Ganar la Presidencia en primera vuelta: la meta a la que Iván Cepeda no renuncia en Colombia

Ganar la Presidencia en primera vuelta: la meta a la que Iván Cepeda no renuncia en Colombia

Sputnik Mundo

El candidato oficialista a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ensaya anuncios de última hora para cautivar a los indecisos y acercarse a la meta de ganar... 29.05.2026, Sputnik Mundo

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Si bien el político había cerrado su campaña con varios actos multitudinarios una semana antes de las elecciones, el aspirante oficialista busca aprovechar al máximo las últimas horas para lograr los apoyos necesarios para ganar en primera vuelta, de manera que evite un balotaje contra Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia el 21 de junio.En efecto, Cepeda encadenó dos anuncios en la última semana de campaña con los que apuntó a fortalecer su candidatura: primero el apoyo del exgobernador del departamento de Magdalena (noreste) Carlos Caicedo, que renunció a su deseo de ir por la Presidencia para apoyar la propuesta del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.Apenas días después, el abanderado ofocialista anunció que, en caso de resultar electo presidente, creará un "Sistema Nacional Anticorrupción" con el que apunta a "recuperar la ética pública, proteger los recursos de la Nación y devolverle a Colombia la confianza en las instituciones". El nuevo organismo será encabezado, adelantó, por el exministro de Defensa Iván Velázquez."Quien robe los recursos públicos de los colombianos tendrá que responder ante la justicia y devolver hasta el último peso apropiado ilegalmente", aseguró el candidato, durante una conferencia de prensa en la que Sputnik estuvo presente.En diálogo con Sputnik, el analista político colombiano Felipe Mendoza subrayó que, con sus últimas apariciones, Cepeda está "terminando de arañar los últimos votos de indecisos", que podrían llegar hasta un 20% según un análisis de varias encuestas hecho por el medio La Silla Vacía. Para el analista, al haber consolidado una base sólida de votantes, el candidato oficialista puede sentirse seguro de apostar de lleno por captar el voto de quienes decidirán su elección en las últimas horas.¿Cepeda encontró su "techo"?Sin embargo, el objetivo puede chocar con los movimientos del electorado de los últimos días y las limitaciones que el propio Cepeda encuentra a la hora de seguir creciendo en votos. La última encuesta de la consultora Invamer coloca al candidato de la izquierda en primer lugar en intención de voto, pero con el 44,6%, aún lejos del 50% más uno que requiere para evitar el balotaje.Además, varios sondeos indican un "estancamiento" del voto a Cepeda, en contraste con un acelerado aumento en las encuestas de Abelardo de la Espriella, candidato por el partido Defensores de la Patria y quien aparece actualmente como el más probable competidor de Cepeda en segunda vuelta.Para Mendoza, el mayor problema de la candidatura oficialista está en que, a pesar de ser el aspirante con mayor votación, también es una figura que despierta un alto rechazo, lo que le dificulta llegar a quienes todavía no han decidido apoyarlo. Así las cosas, Mendoza enfatizó que "decir que Cepeda va a ganar en primera vuelta es algo que hoy no veo posible".También consultado por Sputnik, el analista político colombiano Alejo Vargas Velázquez consideró que Cepeda ha tenido dificultades debido a que la valoración sobre su candidatura está muy ligada a la suerte del Gobierno de Gustavo Petro.Para Vargas Velázquez, el abanderado del oficialismo también ha cometido errores al centrar su discurso político "en los sectores populares", descuidando a "las clases medias que electoralmente son el grupo mayoritario".

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