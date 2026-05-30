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¿Cómo fue que el Reino Unido se hundió en la peor crisis de empleo de los últimos 2 siglos?

¿Cómo fue que el Reino Unido se hundió en la peor crisis de empleo de los últimos 2 siglos?

Sputnik Mundo

El aumento de jóvenes que no estudian ni trabajan, el deterioro de la salud mental y la irrupción de la inteligencia artificial están redefiniendo el mercado... 30.05.2026, Sputnik Mundo

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La isla ubicada al norte de Europa, enfrenta una de las mayores crisis laborales de su historia moderna, marcada por un aumento del desempleo juvenil, problemas de salud mental y la acelerada expansión de la inteligencia artificial (IA), factores que podrían transformar profundamente el mercado de trabajo durante los próximos años.La advertencia fue realizada por Alan Milburn, exsecretario de Salud y responsable de una investigación gubernamental sobre el desempleo, quien comparó el impacto potencial de la IA con los cambios provocados por la Revolución Industrial entre los siglos XVIII y XIX, cuando millones de trabajadores vieron desaparecer sus formas tradicionales de empleo.Los temores se han intensificado luego de que el número de jóvenes británicos que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación superara el millón de personas por primera vez desde 2013. Paralelamente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hasta uno de cada tres empleos en países desarrollados podría verse afectado por procesos de automatización impulsados por la inteligencia artificial.Milburn advirtió que la combinación entre problemas de salud mental y cambios estructurales en el mercado laboral amenaza con generar una "generación perdida". Según explicó, por primera vez en cerca de dos siglos el deterioro de la salud, particularmente entre los jóvenes, está reduciendo la participación laboral y frenando el crecimiento económico.El informe también alerta sobre el creciente costo fiscal de esta situación. El gasto destinado a prestaciones sanitarias y ayudas por discapacidad para jóvenes de entre 16 y 24 años que permanecen fuera del mercado laboral podría alcanzar las 10.000 millones de libras esterlinas (13.456.000 de dólares) en los próximos 15 años, lo que ha impulsado llamados a reformar el sistema de bienestar social.De acuerdo con el exfuncionario, una parte importante del problema radica en la desconexión de miles de jóvenes con el mundo laboral. Señaló que muchos nunca han tenido un empleo y que cerca del 60% de quienes actualmente se encuentran fuera del sistema educativo y laboral podrían no incorporarse jamás al mercado de trabajo si no se implementan medidas específicas de apoyo.Milburn también cuestionó la dependencia histórica de algunas empresas británicas de la mano de obra extranjera para cubrir puestos de baja cualificación. Aunque descartó responsabilizar directamente a la inmigración del fenómeno, reconoció que la llegada masiva de trabajadores extranjeros en años recientes coincidió con una menor participación de jóvenes británicos en sectores como el comercio minorista y la hostelería.Ante este escenario, el Gobierno británico ha comenzado a impulsar medidas para incentivar la contratación juvenil. Entre ellas, figura una subvención de 3.000 libras esterlinas (4.036 de dólares) para empresas que incorporen a menores de 25 años que hayan permanecido durante más de seis meses recibiendo apoyo estatal, además de programas de empleo garantizado para decenas de miles de jóvenes.Los expertos también han puesto el foco en la salud mental como uno de los factores centrales detrás del aumento de los llamados jóvenes ninis (ni trabajan, ni estudian). La proporción de menores de 25 años que afirman no trabajar ni estudiar debido a problemas de salud que limitan su capacidad laboral ha aumentado alrededor de 70% durante la última década.En paralelo, Milburn respaldó la posibilidad de restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, argumentando que existe evidencia creciente sobre su relación con problemas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y dificultades de concentración.El Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, analiza actualmente distintas medidas en esta materia, mientras prepara nuevas propuestas para afrontar una crisis laboral que algunos expertos consideran la más desafiante para el Reino Unido desde la Revolución Industrial.

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