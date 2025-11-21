https://noticiaslatam.lat/20251121/reportan-que-alrededor-de-medio-millon-de-jovenes-en-el-reino-unido-no-estudian-ni-trabajan-1168684104.html

Reportan que alrededor de medio millón de jóvenes en el Reino Unido no estudian ni trabajan

Reportan que alrededor de medio millón de jóvenes en el Reino Unido no estudian ni trabajan

Sputnik Mundo

Más de medio millón de hombres menores de 25 años no estudian ni trabajan en el Reino Unido, una tendencia que expertos califican como una "tragedia de... 21.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-21T07:33+0000

2025-11-21T07:33+0000

2025-11-21T07:33+0000

internacional

reino unido

sociedad

desempleados

jóvenes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/14/1168685293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f3c00ead5d782ed39a76f4374c9422c.jpg

El Reino Unido registra 512.000 jóvenes varones que no estudian, no trabajan, ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés), un aumento de 15.000 en solo tres meses, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística. En contraste, el número de mujeres jóvenes en la misma situación cayo a 434.000, ampliando la brecha entre ambos sexos. Adzuna —un motor de búsqueda de empleo global— atribuye parte del fenómeno a la disponibilidad de empleos en sectores tradicionalmente femeninos, como el cuidado de adultos mayores y la educación, mientras que los puestos de nivel inicial han caído a su nivel más bajo en cinco años. En total, 940.000 jóvenes británicos fueron clasificados como NEET. Stephen Evans, director del Learning and Work Institute, advirtió que esas cifras siguen siendo "preocupantemente altas" y que la falta de oportunidades para los jóvenes representa "una pérdida seria de potencial".Aunque el Gobierno británico lanzó una investigación para enfrentar la crisis, organizaciones civiles alertan que solo uno de cada cuatro jóvenes recibe apoyo para encontrar trabajo, y que los programas de aprendizaje resultan insuficientes. Mercado laboral debilitadoLas cifras muestran que 274.000 jóvenes varones no estudian ni buscan empleo, mientras que otros 238.000 sí buscan trabajo, pero no logran incorporarse al mercado debido a la reducción de contrataciones y a los mayores costos laborales para empleadores. La Hacienda del Reino Unido informó que hay 44.000 trabajadores menos con un rango de edad menor a 25 años con empleo formal, reflejo del debilitamiento del mercado para este sector. El Gobierno intenta revertir la tendencia con la Garantía Juvenil, que obligará a los jóvenes sin empleo durante 18 meses a aceptar un trabajo remunerado o arriesgar la pérdida de prestaciones, aunque economistas advierten que el programa solo alcanzará a una fracción mínima de los afectados.

https://noticiaslatam.lat/20251111/1168383240.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, sociedad, desempleados, jóvenes