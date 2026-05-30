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"Al borde del colapso": el enviado presidencial ruso califica a la industria alemana de poco competitiva
"Al borde del colapso": el enviado presidencial ruso califica a la industria alemana de poco competitiva
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La industria alemana perdió su competitividad debido al aumento de los costos energéticos, tras el rechazo a adquirir recursos energéticos rusos, declaró el... 30.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-30T15:11+0000
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La declaración se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, señalara que Europa, incluida Alemania, resultó perjudicada por la renuncia a los suministros energéticos procedentes de Rusia.El 22 de mayo, Dmítriev, refiriéndose a la renuencia de Berlín a investigar los atentados contra los gasoductos Nord Stream —por los que se suministraba gas ruso a ese país—, señaló que Alemania "perdió su seguridad energética y económica" cuando "renunció a su soberanía".Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.
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"Al borde del colapso": el enviado presidencial ruso califica a la industria alemana de poco competitiva
La industria alemana perdió su competitividad debido al aumento de los costos energéticos, tras el rechazo a adquirir recursos energéticos rusos, declaró el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev.
"La industria alemana se ha vuelto poco competitiva y está al borde del colapso debido a un aumento del 30-40% en los costos de la energía, provocado por el desacoplamiento de la energía rusa", escribió en la red social X.
La declaración se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, señalara que Europa, incluida Alemania, resultó perjudicada por la renuncia a los suministros energéticos procedentes de Rusia.
El 22 de mayo, Dmítriev, refiriéndose a la renuencia de Berlín a investigar los atentados contra los gasoductos Nord Stream
—por los que se suministraba gas ruso a ese país—, señaló que Alemania "perdió su seguridad energética y económica" cuando "renunció a su soberanía".
Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.
Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú
tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania
— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania.
Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías
que a Rusia.
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