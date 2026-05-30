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"Al borde del colapso": el enviado presidencial ruso califica a la industria alemana de poco competitiva

"Al borde del colapso": el enviado presidencial ruso califica a la industria alemana de poco competitiva

Sputnik Mundo

La industria alemana perdió su competitividad debido al aumento de los costos energéticos, tras el rechazo a adquirir recursos energéticos rusos, declaró el... 30.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-30T15:11+0000

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La declaración se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, señalara que Europa, incluida Alemania, resultó perjudicada por la renuncia a los suministros energéticos procedentes de Rusia.El 22 de mayo, Dmítriev, refiriéndose a la renuencia de Berlín a investigar los atentados contra los gasoductos Nord Stream —por los que se suministraba gas ruso a ese país—, señaló que Alemania "perdió su seguridad energética y económica" cuando "renunció a su soberanía".Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.

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