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Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico

Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico

Sputnik Mundo

En la noche del 23 al 24 de mayo, se lanzó un masivo ataque combinado contra los objetivos militares en la capital ucraniana, según reporta la Defensa rusa. 24.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-24T08:43+0000

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Las FFAA de Rusia emplearon prácticamente todos los sistemas de armamento hipersónico, incluyendo:Cabe señalar, que por las imágenes se puede determinar que el misil Oreshnik —que desplegó seis ojivas, cada una de las cuales tiene seis submuniciones— no llevaba una carga explosiva. Sin embargo, dada la extrema velocidad de estos bloques, su fuerza de impacto cinético supera con creces a la de otros medios explosivos que vuelan a menor velocidad.Este ataque fue una represalia por el atentado terrorista perpetrado por Kiev al haber atacado una institución educativa en la que residían menores de edad, de los cuales al menos 21 fallecieron y decenas más resultaron heridos de gravedad.

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