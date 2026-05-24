https://noticiaslatam.lat/20260524/rusia-asesta-un-golpe-de-represalia-a-kiev-con-su-puno-hipersonico-1173585691.html
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico
Sputnik Mundo
En la noche del 23 al 24 de mayo, se lanzó un masivo ataque combinado contra los objetivos militares en la capital ucraniana, según reporta la Defensa rusa. 24.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-24T08:43+0000
2026-05-24T08:43+0000
2026-05-24T09:20+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
oreshnik
tsirkon
misiles hipersónicos
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173585753_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e93d333b1395e1e990f7285711a13e51.jpg
Las FFAA de Rusia emplearon prácticamente todos los sistemas de armamento hipersónico, incluyendo:Cabe señalar, que por las imágenes se puede determinar que el misil Oreshnik —que desplegó seis ojivas, cada una de las cuales tiene seis submuniciones— no llevaba una carga explosiva. Sin embargo, dada la extrema velocidad de estos bloques, su fuerza de impacto cinético supera con creces a la de otros medios explosivos que vuelan a menor velocidad.Este ataque fue una represalia por el atentado terrorista perpetrado por Kiev al haber atacado una institución educativa en la que residían menores de edad, de los cuales al menos 21 fallecieron y decenas más resultaron heridos de gravedad.
https://noticiaslatam.lat/20260524/mas-de-50-periodistas-de-19-paises-se-dirigen-al-lugar-de-la-tragedia-en-el-centro-educativo-de-1173585021.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173585753_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_289ef0073ab558878e9c8d8a0fecd390.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, oreshnik, tsirkon, misiles hipersónicos, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, oreshnik, tsirkon, misiles hipersónicos, 🌍 europa
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico
08:43 GMT 24.05.2026 (actualizado: 09:20 GMT 24.05.2026)
En la noche del 23 al 24 de mayo, se lanzó un masivo ataque combinado contra los objetivos militares en la capital ucraniana, según reporta la Defensa rusa.
Las FFAA de Rusia emplearon prácticamente todos los sistemas de armamento hipersónico, incluyendo:
Los misiles balísticos de alcance intermedio Oreshnik
.
Los sistemas de misiles hipersónicos de lanzamiento aéreo Kinzhal
.
Los misiles de crucero hipersónicos Tsirkon
.
Los sistemas de misiles tácticos Iskander-M
.
Cabe señalar, que por las imágenes se puede determinar que el misil Oreshnik —que desplegó seis ojivas, cada una de las cuales tiene seis submuniciones— no llevaba una carga explosiva. Sin embargo, dada la extrema velocidad de estos bloques, su fuerza de impacto cinético supera con creces a la de otros medios explosivos que vuelan a menor velocidad.
Este ataque fue una represalia por el atentado terrorista perpetrado por Kiev al haber atacado una institución educativa
en la que residían menores de edad, de los cuales al menos 21 fallecieron
y decenas más resultaron heridos de gravedad.