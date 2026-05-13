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Occidente contra la historia: el revisionismo sobre la derrota del nazismo
Occidente contra la historia: el revisionismo sobre la derrota del nazismo
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Los errores de la Segunda Guerra Mundial parecen seguir persiguiendo a Occidente. Por un lado, Trump intenta reescribir la historia, atribuyéndole a EEUU la... 13.05.2026, Sputnik Mundo
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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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Occidente contra la historia: el revisionismo sobre la derrota del nazismo
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Occidente contra la historia: el revisionismo sobre la derrota del nazismo
Los errores de la Segunda Guerra Mundial parecen seguir persiguiendo a Occidente. Por un lado, Trump intenta reescribir la historia, atribuyéndole a EEUU la victoria sobre la Alemania nazi e ignorando el decisivo aporte de la URSS. Por otro, siguen financiando a un régimen en Kiev que promueve como héroes nacionales a los colaboradores nazis.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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Avances e introducción del programa.
02:41
Cómo EEUU intenta robarle a la URSS y a Rusia la Victoria sobre la Alemania nazi.
08:01
El aporte de la URSS en la Victoria sobre la Alemania nazi que Occidente prefiere no ver.
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Los nuevos instrumentos de la guerra por la memoria colectiva sobre la quién venció realmente a la Alemania nazi.
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¿Se cumplirá el pronóstico de Putin sobre la próxima paz con Ucrania?
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El doble juego de la OTAN en negociar la paz con Rusia y propiciar el conflicto.