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Occidente contra la historia: el revisionismo sobre la derrota del nazismo

Occidente contra la historia: el revisionismo sobre la derrota del nazismo

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Los errores de la Segunda Guerra Mundial parecen seguir persiguiendo a Occidente. Por un lado, Trump intenta reescribir la historia, atribuyéndole a EEUU la... 13.05.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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