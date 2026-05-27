Las FFAA rusas liberan 2 localidades e interceptan 2 misiles Storm Shadow en la última jornada
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Granov, en la región de Járkov, y Vozdvízhevka, región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó tres misiles Storm Shadow británicos, cinco bombas guiadas y derribó 285 drones, agregan.
"El control de esta localidad [Granov] no solo amplía la franja de seguridad en la región de Járkov, sino que también crea las condiciones para que nuestras unidades continúen su avance hacia el centro logístico de las FFAA de Ucrania, situado en las inmediaciones del asentamiento de Kazáchia Lopan", señala el comunicado.
A su vez, la liberación de Vozdvízhevka reviste una gran importancia táctica, ya que crea las condiciones necesarias para que el grupo de fuerzas ruso Este continúe su ofensiva, indican desde el ente castrense.
Durante el último día de combates, las tropas rusas asestaron golpes contra una empresa militar, la infraestructura de energía utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de despliegue de drones de largo alcance, depósitos de combustible, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron dos carros de combate, incluso un Leopard alemán, 14 vehículos blindados, entre ellos un Stryker fabricado por EEUU y un Snatch de producción británica, al igual que un obús M114 y un M101 estadounidenses. Además, destruyeron un vehículo blindado del sistema lanzacohetes múltiple Grad.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.220 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 165 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 152.781 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.517 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.727 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.103 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.667 vehículos militares especiales.
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