Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260526/ucrania-se-convierte-en-el-mayor-centro-de-contrabando-de-armas-de-europa-declara-el-director-del-1173606308.html
Ucrania se convierte en el mayor centro de contrabando de armas de Europa, declara el director del FSB
Ucrania se convierte en el mayor centro de contrabando de armas de Europa, declara el director del FSB
Sputnik Mundo
Con el apoyo de Occidente, Kiev desempeña un papel desestabilizador tanto en el territorio de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) como en todo el... 26.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-26T09:05+0000
2026-05-26T09:05+0000
rusia
alexandr bórtnikov
servicio federal de seguridad de rusia (fsb)
seguridad
ucrania
defensa
🛡️ zonas de conflicto
🌍 oriente medio
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1a/1173606082_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_4291fa5b6c62ebbdbb946db80dd7be3f.jpg
De acuerdo con el titular, a principios de año el FSB, en colaboración con sus pares de Bielorrusia, frustró un intento de traer a Rusia más de 500 artefactos explosivos destinados a perpetrar atentados terroristas. En este contexto, recordó que Bruselas "estableció y mantiene un régimen títere" en Kiev."Con la falsa promesa de una rápida adhesión a la UE, el país se ha transformado en una plataforma para llevar a cabo acciones militares y de sabotaje y terrorismo contra Rusia", resaltó.En sus palabras, el apoyo de Europa a las intenciones terroristas de Kiev se manifiesta también en la utilización por parte de los servicios secretos ucranianos de los territorios de los países fronterizos con Rusia para infiltrar en el territorio ruso a saboteadores.En general, al resumir la influencia occidental en las actividades desestabilizadoras de Ucrania, señaló que este país se transformó "en un campo de pruebas para nuevos tipos de armamento, para el entrenamiento de sistemas militares de inteligencia artificial y para la práctica de nuevas formas y métodos de guerra de 'falsa bandera'".Armas biológicas por el mundoRefiriéndose a la cuestión de la seguridad en otras regiones, señaló que la OTAN continúa con su programa de desarrollo de armas biológicas de acción selectiva en Europa, América Latina, la región de Asia-Pacífico y África.Al mismo tiempo, los ensayos de campo y los incidentes relacionados con fugas de patógenos de estas instalaciones se atribuyen a causas naturales, y Rusia cuenta con pruebas de tales prácticas. "Las FFAA rusas han recopilado numerosas pruebas de tales prácticas durante la operación militar especial en Ucrania", subrayó.Situación en Oriente MedioLos servicios de inteligencia occidentales no dejan de intentar utilizar a los combatientes terroristas de Siria como fuerza intermediaria en su guerra contra Irán, informó Bórtnikov. Entre esos combatientes, según los planes de Occidente, debería haber personas procedentes de países de la CEI que combatieron en el seno de grupos terroristas y que acabaron en prisiones sirias, detalló el jefe del FSB. En estos momentos, prosiguió, los militantes están siendo trasladados al territorio iraquí, a campamentos de entrenamiento."En su momento, la historia del Estado Islámico* comenzó precisamente en complejos penitenciarios iraquíes similares, que estaban bajo la tutela de los servicios de inteligencia de la coalición occidental (...) En el contexto de la actual crisis iraní, esta tendencia podría acentuarse", advirtió.*Organización terrorista prohibida en Rusia y muchos otros países
https://noticiaslatam.lat/20260524/occidente-preparado-el-terrorismo-de-zelenski-es-una-amenaza-no-solo-para-rusia-considera-un-1173588639.html
https://noticiaslatam.lat/20260514/ucrania-es-hoy-un-imperio-criminal-que-alimenta-la-violencia-por-el-mundo-advierte-la-cancilleria-1173451220.html
ucrania
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1a/1173606082_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_2a865b52da64dc1614109da37699ad1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, alexandr bórtnikov, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), seguridad, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, occidente, armas biológicas, 🌍 europa
rusia, alexandr bórtnikov, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), seguridad, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, occidente, armas biológicas, 🌍 europa

Ucrania se convierte en el mayor centro de contrabando de armas de Europa, declara el director del FSB

09:05 GMT 26.05.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimediaLa bandera de Ucrania
La bandera de Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Con el apoyo de Occidente, Kiev desempeña un papel desestabilizador tanto en el territorio de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) como en todo el continente europeo, declaró el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, Alexandr Bórtnikov.

"Bajo la estrecha tutela de Occidente, Ucrania se ha convertido en un importante factor de desestabilización de la situación en el espacio de la CEI. Las acciones del régimen de Kiev han dado lugar a la transformación del país en el mayor centro de contrabando de armas y municiones de Europa", afirmó.

De acuerdo con el titular, a principios de año el FSB, en colaboración con sus pares de Bielorrusia, frustró un intento de traer a Rusia más de 500 artefactos explosivos destinados a perpetrar atentados terroristas. En este contexto, recordó que Bruselas "estableció y mantiene un régimen títere" en Kiev.
"Con la falsa promesa de una rápida adhesión a la UE, el país se ha transformado en una plataforma para llevar a cabo acciones militares y de sabotaje y terrorismo contra Rusia", resaltó.
Volodímir Zelenski y líderes de la UE (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
Defensa
Occidente, ¿preparado? El terrorismo de Zelenski es una amenaza no solo para Rusia, considera un analista
24 de mayo, 18:30 GMT
En sus palabras, el apoyo de Europa a las intenciones terroristas de Kiev se manifiesta también en la utilización por parte de los servicios secretos ucranianos de los territorios de los países fronterizos con Rusia para infiltrar en el territorio ruso a saboteadores.
En general, al resumir la influencia occidental en las actividades desestabilizadoras de Ucrania, señaló que este país se transformó "en un campo de pruebas para nuevos tipos de armamento, para el entrenamiento de sistemas militares de inteligencia artificial y para la práctica de nuevas formas y métodos de guerra de 'falsa bandera'".

Armas biológicas por el mundo

Refiriéndose a la cuestión de la seguridad en otras regiones, señaló que la OTAN continúa con su programa de desarrollo de armas biológicas de acción selectiva en Europa, América Latina, la región de Asia-Pacífico y África.
Al mismo tiempo, los ensayos de campo y los incidentes relacionados con fugas de patógenos de estas instalaciones se atribuyen a causas naturales, y Rusia cuenta con pruebas de tales prácticas.
"Las FFAA rusas han recopilado numerosas pruebas de tales prácticas durante la operación militar especial en Ucrania", subrayó.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2026
Internacional
Ucrania es hoy "un imperio criminal" que alimenta la violencia por el mundo, advierte la Cancillería rusa
14 de mayo, 13:51 GMT

Situación en Oriente Medio

Los servicios de inteligencia occidentales no dejan de intentar utilizar a los combatientes terroristas de Siria como fuerza intermediaria en su guerra contra Irán, informó Bórtnikov.
Entre esos combatientes, según los planes de Occidente, debería haber personas procedentes de países de la CEI que combatieron en el seno de grupos terroristas y que acabaron en prisiones sirias, detalló el jefe del FSB. En estos momentos, prosiguió, los militantes están siendo trasladados al territorio iraquí, a campamentos de entrenamiento.
"En su momento, la historia del Estado Islámico* comenzó precisamente en complejos penitenciarios iraquíes similares, que estaban bajo la tutela de los servicios de inteligencia de la coalición occidental (...) En el contexto de la actual crisis iraní, esta tendencia podría acentuarse", advirtió.
*Organización terrorista prohibida en Rusia y muchos otros países
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала