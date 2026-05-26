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Ucrania se convierte en el mayor centro de contrabando de armas de Europa, declara el director del FSB

Ucrania se convierte en el mayor centro de contrabando de armas de Europa, declara el director del FSB

Sputnik Mundo

Con el apoyo de Occidente, Kiev desempeña un papel desestabilizador tanto en el territorio de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) como en todo el... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el titular, a principios de año el FSB, en colaboración con sus pares de Bielorrusia, frustró un intento de traer a Rusia más de 500 artefactos explosivos destinados a perpetrar atentados terroristas. En este contexto, recordó que Bruselas "estableció y mantiene un régimen títere" en Kiev."Con la falsa promesa de una rápida adhesión a la UE, el país se ha transformado en una plataforma para llevar a cabo acciones militares y de sabotaje y terrorismo contra Rusia", resaltó.En sus palabras, el apoyo de Europa a las intenciones terroristas de Kiev se manifiesta también en la utilización por parte de los servicios secretos ucranianos de los territorios de los países fronterizos con Rusia para infiltrar en el territorio ruso a saboteadores.En general, al resumir la influencia occidental en las actividades desestabilizadoras de Ucrania, señaló que este país se transformó "en un campo de pruebas para nuevos tipos de armamento, para el entrenamiento de sistemas militares de inteligencia artificial y para la práctica de nuevas formas y métodos de guerra de 'falsa bandera'".Armas biológicas por el mundoRefiriéndose a la cuestión de la seguridad en otras regiones, señaló que la OTAN continúa con su programa de desarrollo de armas biológicas de acción selectiva en Europa, América Latina, la región de Asia-Pacífico y África.Al mismo tiempo, los ensayos de campo y los incidentes relacionados con fugas de patógenos de estas instalaciones se atribuyen a causas naturales, y Rusia cuenta con pruebas de tales prácticas. "Las FFAA rusas han recopilado numerosas pruebas de tales prácticas durante la operación militar especial en Ucrania", subrayó.Situación en Oriente MedioLos servicios de inteligencia occidentales no dejan de intentar utilizar a los combatientes terroristas de Siria como fuerza intermediaria en su guerra contra Irán, informó Bórtnikov. Entre esos combatientes, según los planes de Occidente, debería haber personas procedentes de países de la CEI que combatieron en el seno de grupos terroristas y que acabaron en prisiones sirias, detalló el jefe del FSB. En estos momentos, prosiguió, los militantes están siendo trasladados al territorio iraquí, a campamentos de entrenamiento."En su momento, la historia del Estado Islámico* comenzó precisamente en complejos penitenciarios iraquíes similares, que estaban bajo la tutela de los servicios de inteligencia de la coalición occidental (...) En el contexto de la actual crisis iraní, esta tendencia podría acentuarse", advirtió.*Organización terrorista prohibida en Rusia y muchos otros países

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