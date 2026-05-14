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Ucrania es hoy "un imperio criminal" que alimenta la violencia por el mundo, advierte la Cancillería rusa
Ucrania es hoy "un imperio criminal" que alimenta la violencia por el mundo, advierte la Cancillería rusa
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La falta de control de Kiev sobre el tráfico de órganos, armas y drogas ha convertido a Ucrania en "un imperio criminal", enfatiza el viceministro de... 14.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-14T13:51+0000
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"El enfoque irresponsable del régimen de Kiev frente a amenazas de seguridad existentes, como el crimen organizado y el narcotráfico, ha llevado a que Ucrania pase de ser un Estado a convertirse, de facto, en un imperio criminal, cuyo liderazgo está orientado exclusivamente a conservar el poder y obtener beneficios a costa de la población", declaró el viceministro de Exteriores ruso, Dmitri Liubinski.Combatientes latinoamericanos aprenden a controlar drones en UcraniaLos combatientes de los carteles de narcotráfico latinoamericanos utilizan a Ucrania como campo de pruebas para practicar el pilotaje de drones, reveló el diplomático durante una mesa redonda dedicada a la amenaza de la propagación de la delincuencia y las drogas desde el territorio ucraniano.Tráfico de órganos, drogas y armasAsimismo, indicó que los servicios de inteligencia ucranianos ayudan abiertamente a grupos terroristas. Por eso, el tráfico ilegal de armas procedentes de Ucrania representa una amenaza global sin precedentes, subraya. El armamento occidental revendido por las Fuerzas Armadas de Ucrania ha sido detectado entre grupos armados en Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán, Somalia y Siria, precisa el viceministro.Además, Ucrania se ha convertido en un importante centro de tránsito para el contrabando de opiáceos afganos y en un foco de producción de drogas sintéticas, agrega.Mientras tanto, funcionarios ucranianos y comandantes de unidades de las FFAA en la zona del frente secuestran y asesinan a personas sospechosas de simpatizar con Rusia.Programa militar-biológico en UcraniaWashington y Kiev llevan a cabo un programa militar-biológico en Ucrania y las actividades relacionadas con el desarrollo de componentes de armas biológicas se realizaban en las inmediaciones de las fronteras rusas, declaró el viceministro ruso.El diplomático señaló que, debido al bloqueo por parte de Estados Unidos desde 2001 de un protocolo jurídicamente vinculante de la Convención sobre la Prohibición de Armas Biológicas y Toxínicas (CABT), "no es posible controlar este tipo de actividades estadounidenses"."Estas amenazas se ven confirmadas por los hechos que siguen saliendo a la luz sobre la implementación por parte de Washington y Kiev de un programa militar-biológico en Ucrania. El análisis de los proyectos desarrollados en laboratorios ucranianos permite concluir que, en las inmediaciones de las fronteras rusas, se realizó un trabajo sobre componentes de armas biológicas", aseguró.Al mismo tiempo, Liubinski subrayó que las preguntas planteadas oficialmente por la parte rusa a las estadounidense y ucraniana siguen sin recibir respuesta.
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Ucrania es hoy "un imperio criminal" que alimenta la violencia por el mundo, advierte la Cancillería rusa
La falta de control de Kiev sobre el tráfico de órganos, armas y drogas ha convertido a Ucrania en "un imperio criminal", enfatiza el viceministro de Exteriores de Rusia, Dmitri Liubinski. El diplomático señaló que los carteles latinoamericanos aprenden en ese país a operar drones y que las armas occidentales son vendidas a grupos terroristas.
"El enfoque irresponsable del régimen de Kiev frente a amenazas de seguridad existentes, como el crimen organizado y el narcotráfico, ha llevado a que Ucrania pase de ser un Estado a convertirse, de facto, en un imperio criminal, cuyo liderazgo está orientado exclusivamente a conservar el poder y obtener beneficios a costa de la población", declaró el viceministro de Exteriores ruso, Dmitri Liubinski.
Combatientes latinoamericanos aprenden a controlar drones en Ucrania
Los combatientes de los carteles de narcotráfico latinoamericanos utilizan a Ucrania como campo de pruebas para practicar el pilotaje de drones, reveló el diplomático durante una mesa redonda dedicada a la amenaza de la propagación de la delincuencia y las drogas desde el territorio ucraniano.
"Otra tendencia alarmante es que los combatientes de carteles de narcotráfico latinoamericanos utilizan el conflicto ucraniano como campo de pruebas para mejorar sus habilidades de controlar vehículos aéreos no tripulados", destacó.
Tráfico de órganos, drogas y armas
Asimismo, indicó que los servicios de inteligencia ucranianos ayudan abiertamente a grupos terroristas
. Por eso, el tráfico ilegal de armas procedentes de Ucrania representa una amenaza global sin precedentes, subraya. El armamento occidental
revendido por las Fuerzas Armadas de Ucrania ha sido detectado entre grupos armados en Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán, Somalia y Siria
, precisa el viceministro.
Además, Ucrania se ha convertido en un importante centro de tránsito para el contrabando de opiáceos afganos y en un foco de producción de drogas sintéticas, agrega.
Mientras tanto, funcionarios ucranianos y comandantes de unidades de las FFAA en la zona del frente secuestran y asesinan a personas sospechosas de simpatizar con Rusia.
"En la zona del frente, sin juicio ni investigación, ellos [funcionarios y comandantes de las unidades de las fuerzas ucranianas] proceden al secuestro y asesinato de ciudadanos ucranianos sospechosos de tener simpatías prorrusas", señaló Liubinski.
7 de abril 2025, 14:29 GMT
Programa militar-biológico en Ucrania
Washington y Kiev llevan a cabo un programa militar-biológico en Ucrania y las actividades relacionadas con el desarrollo de componentes de armas biológicas se realizaban en las inmediaciones de las fronteras rusas, declaró el viceministro ruso.
El diplomático señaló que, debido al bloqueo por parte de Estados Unidos desde 2001 de un protocolo jurídicamente vinculante de la Convención sobre la Prohibición de Armas Biológicas y Toxínicas (CABT), "no es posible controlar este tipo de actividades estadounidenses".
"Estas amenazas se ven confirmadas por los hechos que siguen saliendo a la luz sobre la implementación por parte de Washington y Kiev de un programa militar-biológico en Ucrania. El análisis de los proyectos desarrollados en laboratorios ucranianos permite concluir que, en las inmediaciones de las fronteras rusas, se realizó un trabajo sobre componentes de armas biológicas", aseguró.
Al mismo tiempo, Liubinski subrayó que las preguntas planteadas oficialmente por la parte rusa a las estadounidense y ucraniana siguen sin recibir respuesta.
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