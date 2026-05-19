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Ucrania prepara ataques contra Rusia desde Letonia, informa la inteligencia rusa
Ucrania prepara ataques contra Rusia desde Letonia, informa la inteligencia rusa
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Kiev busca demostrarle a sus patrocinadores europeos a toda costa que sus FFAA mantienen su potencial de combate y su capacidad de causar daños a la economía... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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Según el organismo, en este contexto, se están preparando ataques terroristas contra las regiones de la retaguardia de Rusia, que se lanzarían desde el territorio de Letonia para reducir el tiempo de alcance.Señala que ya se enviaron a Letonia militares de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fueron destinados a las bases militares letonas de Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils y Jekabpils.Además, la inteligencia rusa subrayó que las coordenadas de los centros de toma de decisiones en territorio letón son bien conocidas y que la pertenencia del país a la OTAN no lo protegerá.
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Ucrania prepara ataques contra Rusia desde Letonia, informa la inteligencia rusa
08:30 GMT 19.05.2026 (actualizado: 08:46 GMT 19.05.2026)
Kiev busca demostrarle a sus patrocinadores europeos a toda costa que sus FFAA mantienen su potencial de combate y su capacidad de causar daños a la economía rusa, declararon desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.
Según el organismo, en este contexto, se están preparando ataques terroristas contra las regiones de la retaguardia de Rusia, que se lanzarían desde el territorio de Letonia para reducir el tiempo de alcance.
"Como resultado, la rusofobia visceral de los actuales gobernantes de Letonia ha resultado ser más fuerte que la capacidad de pensamiento crítico y el instinto de supervivencia", dice el comunicado.
Señala que ya se enviaron a Letonia militares de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fueron destinados a las bases militares letonas de Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils y Jekabpils.
Además, la inteligencia rusa subrayó que las coordenadas de los centros de toma de decisiones en territorio letón son bien conocidas y que la pertenencia del país a la OTAN no lo protegerá.
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