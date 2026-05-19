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Ucrania prepara ataques contra Rusia desde Letonia, informa la inteligencia rusa

Ucrania prepara ataques contra Rusia desde Letonia, informa la inteligencia rusa

Sputnik Mundo

Kiev busca demostrarle a sus patrocinadores europeos a toda costa que sus FFAA mantienen su potencial de combate y su capacidad de causar daños a la economía... 19.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-19T08:30+0000

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Según el organismo, en este contexto, se están preparando ataques terroristas contra las regiones de la retaguardia de Rusia, que se lanzarían desde el territorio de Letonia para reducir el tiempo de alcance.Señala que ya se enviaron a Letonia militares de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fueron destinados a las bases militares letonas de Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils y Jekabpils.Además, la inteligencia rusa subrayó que las coordenadas de los centros de toma de decisiones en territorio letón son bien conocidas y que la pertenencia del país a la OTAN no lo protegerá.

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