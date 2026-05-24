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Occidente, ¿preparado? El terrorismo de Zelenski es una amenaza no solo para Rusia, considera un analista
Occidente, ¿preparado? El terrorismo de Zelenski es una amenaza no solo para Rusia, considera un analista
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Aunque los ataques de Kiev se dirigen por ahora solo contra Rusia y tienen como objetivo convencer a sus partidarios anglo-europeos de la supuesta resistencia... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Zelenski ha amenazado en reiteradas ocasiones a los países occidentales, en particular, con utilizar a los millones de refugiados ucranianos que viven en toda Europa para generar inestabilidad en el continente, si Bruselas recorta la ayuda, recuerda Flores.En este sentido, considera que, incluso tras el fin de la operación militar rusa en Ucrania, "es probable que el terrorismo ucraniano encubierto continúe, subsistiendo independientemente de la existencia geográfica del Estado ucraniano".En la lucha contra el terror, Moscú podría cooperar en el futuro con, por ejemplo, EEUU; sin embargo, le resultará difícil "confiar en la lealtad de Washington" en el contexto de la existencia de un "eurocártel con sede en Londres y el terrorismo ucraniano [dirigido por él]", resume.
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Occidente, ¿preparado? El terrorismo de Zelenski es una amenaza no solo para Rusia, considera un analista

18:30 GMT 24.05.2026
© FotoVolodímir Zelenski y líderes de la UE (imagen creada por IA)
Volodímir Zelenski y líderes de la UE (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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Aunque los ataques de Kiev se dirigen por ahora solo contra Rusia y tienen como objetivo convencer a sus partidarios anglo-europeos de la supuesta resistencia de Ucrania, los aliados occidentales también deberían tener cuidado, escribe el periodista estadounidense y especialista en geopolítica Joaquín Flores en el portal 'Strategic Culture'.
"El dictador ucraniano Volodímir Zelenski es un terrorista extraordinariamente despiadado", asevera Flores.
Zelenski ha amenazado en reiteradas ocasiones a los países occidentales, en particular, con utilizar a los millones de refugiados ucranianos que viven en toda Europa para generar inestabilidad en el continente, si Bruselas recorta la ayuda, recuerda Flores.

En este sentido, considera que, incluso tras el fin de la operación militar rusa en Ucrania, "es probable que el terrorismo ucraniano encubierto continúe, subsistiendo independientemente de la existencia geográfica del Estado ucraniano".

En la lucha contra el terror, Moscú podría cooperar en el futuro con, por ejemplo, EEUU; sin embargo, le resultará difícil "confiar en la lealtad de Washington" en el contexto de la existencia de un "eurocártel con sede en Londres y el terrorismo ucraniano [dirigido por él]", resume.
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