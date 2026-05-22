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China pide a EEUU dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba tras imputaciones contra Raúl Castro
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Washington debe dejar de amenazar a Cuba con el uso de la fuerza y de esgrimir el "garrote" de las sanciones y las maniobras judiciales, declaró el portavoz... 22.05.2026, Sputnik Mundo
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Los dichos del funcionario se dan tras las imputaciones de las autoridades estadounidenses en contra del expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por supuesta conspiración para asesinar ciudadanos de EEUU y derribo de aeronaves."Estamos en contra del abuso de los medios judiciales y el ejercicio de presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto por parte de fuerzas externas", agregó.Desde el 29 de enero, el Gobierno de EEUU impuso un bloqueo energético a la isla, que consiste en aplicar aranceles a todos los países que decidan vender o entregar combustibles a La Habana. Además, el presidente Donald Trump ha dicho constantemente que Cuba podría "caer en cualquier momento", en un contexto de notable injerencismo de Washington en América Latina.
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China pide a EEUU dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba tras imputaciones contra Raúl Castro

00:00 GMT 22.05.2026
© Foto : Portal web del Ministerio de Asuntos Exteriores de ChinaGuo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
© Foto : Portal web del Ministerio de Asuntos Exteriores de China
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Washington debe dejar de amenazar a Cuba con el uso de la fuerza y de esgrimir el "garrote" de las sanciones y las maniobras judiciales, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.
Los dichos del funcionario se dan tras las imputaciones de las autoridades estadounidenses en contra del expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por supuesta conspiración para asesinar ciudadanos de EEUU y derribo de aeronaves.
"EEUU debe dejar de blandir los garrotes de las sanciones o los procedimientos judiciales contra Cuba y dejar de recurrir a la amenaza de la fuerza en todo momento", advirtió Guo.
"Estamos en contra del abuso de los medios judiciales y el ejercicio de presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto por parte de fuerzas externas", agregó.
Los copresidentes de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega. - Sputnik Mundo, 1920, 21.05.2026
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Nicaragua condena señalamientos de EEUU contra Raúl Castro
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Desde el 29 de enero, el Gobierno de EEUU impuso un bloqueo energético a la isla, que consiste en aplicar aranceles a todos los países que decidan vender o entregar combustibles a La Habana.
Además, el presidente Donald Trump ha dicho constantemente que Cuba podría "caer en cualquier momento", en un contexto de notable injerencismo de Washington en América Latina.
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