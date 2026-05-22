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China pide a EEUU dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba tras imputaciones contra Raúl Castro

China pide a EEUU dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba tras imputaciones contra Raúl Castro

Sputnik Mundo

Washington debe dejar de amenazar a Cuba con el uso de la fuerza y de esgrimir el "garrote" de las sanciones y las maniobras judiciales, declaró el portavoz... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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Los dichos del funcionario se dan tras las imputaciones de las autoridades estadounidenses en contra del expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por supuesta conspiración para asesinar ciudadanos de EEUU y derribo de aeronaves."Estamos en contra del abuso de los medios judiciales y el ejercicio de presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto por parte de fuerzas externas", agregó.Desde el 29 de enero, el Gobierno de EEUU impuso un bloqueo energético a la isla, que consiste en aplicar aranceles a todos los países que decidan vender o entregar combustibles a La Habana. Además, el presidente Donald Trump ha dicho constantemente que Cuba podría "caer en cualquier momento", en un contexto de notable injerencismo de Washington en América Latina.

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