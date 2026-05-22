China pide a EEUU dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba tras imputaciones contra Raúl Castro

Los dichos del funcionario se dan tras las imputaciones de las autoridades estadounidenses en contra del expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por supuesta conspiración para asesinar ciudadanos de EEUU y derribo de aeronaves."Estamos en contra del abuso de los medios judiciales y el ejercicio de presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto por parte de fuerzas externas", agregó.Desde el 29 de enero, el Gobierno de EEUU impuso un bloqueo energético a la isla, que consiste en aplicar aranceles a todos los países que decidan vender o entregar combustibles a La Habana. Además, el presidente Donald Trump ha dicho constantemente que Cuba podría "caer en cualquier momento", en un contexto de notable injerencismo de Washington en América Latina.
Washington debe dejar de amenazar a Cuba con el uso de la fuerza y de esgrimir el "garrote" de las sanciones y las maniobras judiciales, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.