Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260114/es-un-momento-oportuno-para-que-pekin-y-africa-profundicen-la-cooperacion-segun-el-canciller-chino-1170353148.html
Es un momento oportuno para que Pekín y África profundicen la cooperación, según el canciller chino
Es un momento oportuno para que Pekín y África profundicen la cooperación, según el canciller chino
Sputnik Mundo
China refrenda su interés por promover la cooperación económica y política con África como ejemplo de que el sur global puede impulsar el desarrollo, pese a... 14.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-14T08:44+0000
2026-01-14T08:44+0000
internacional
política
seguridad
wang yi
pekín
china
occidente
global times
🌍 áfrica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/01/1161806806_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4cc7aa64379c958336086d14604e0651.jpg
Las declaraciones del funcionario asiático se dieron como parte de la visita que anualmente realiza al continente africano, que es una tradición que se lleva a cabo desde hace 36 años para marcar el inicio de las actividades diplomáticas y para demostrar la importancia de África para Pekín.Wang Yi destacó en el encuentro que el evento refleja la profunda amistad del pueblo chino con el africano, ya que el país asiático apoya siempre a África y viceversa.De acuerdo con Global Times, el canciller chino destacó que la relación económica entre África y Pekín es clave para hacer frente a la "turbulencia global" que se vive, al margen de los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos.En este contexto, Wang Yi destacó la política de "tarifa cero" a las naciones africanas como una forma para hacer frente a "fuerzas externas", que buscan interferir en asuntos africanos con medidas económicas como los aranceles.Según el análisis de la Agencia Ecofin, especializado en la economía africana, datos del Banco Africano de Exportaciones e Importaciones de noviembre de 2025 indican que, gracias a la política china de tarifas cero, se podrían desarrollar cadenas de valor en sectores como el procesamiento agricultor y el tratamiento minero, así como fortalecer la infraestructura y corredores comerciales.Expertos citados por The Reporter, en Etiopía, consideran que este tipo de enfoque permiten al sur global mantenerse a flote a pesar de la "impredecible política exterior de Washington"."África, China y el resto del sur global buscan alinear sus agendas económicas, políticas, diplomáticas y de seguridad. Esto puede ayudar a maniobrar el desfavorable nuevo interés nacional del que se hace eco desde Estados Unidos", declaró un analista político al medio, bajo condición de anonimato.Durante su visita, Wang Yi afirmó que la modernización no es occidentalización, y la occidentalización no es sinónimo de modernización, por lo que se pronunció en favor de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales de los países en desarrollo, lo que a su vez permitirá defender su soberanía de intereses extranjeros.
https://noticiaslatam.lat/20260112/1170297039.html
pekín
china
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/01/1161806806_52:0:1280:921_1920x0_80_0_0_d9f1cb50eb635e71a2672c51d0e8dd41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, wang yi, pekín, china, occidente, global times, 🌍 áfrica
política, seguridad, wang yi, pekín, china, occidente, global times, 🌍 áfrica

Es un momento oportuno para que Pekín y África profundicen la cooperación, según el canciller chino

08:44 GMT 14.01.2026
© Foto : Servicio de prensa de Cancillería chinaEl ministro de Exteriores chino, Wang Yi
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi - Sputnik Mundo, 1920, 14.01.2026
© Foto : Servicio de prensa de Cancillería china
Síguenos en
China refrenda su interés por promover la cooperación económica y política con África como ejemplo de que el sur global puede impulsar el desarrollo, pese a los embates económicos de Occidente, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.
Las declaraciones del funcionario asiático se dieron como parte de la visita que anualmente realiza al continente africano, que es una tradición que se lleva a cabo desde hace 36 años para marcar el inicio de las actividades diplomáticas y para demostrar la importancia de África para Pekín.
Wang Yi destacó en el encuentro que el evento refleja la profunda amistad del pueblo chino con el africano, ya que el país asiático apoya siempre a África y viceversa.
De acuerdo con Global Times, el canciller chino destacó que la relación económica entre África y Pekín es clave para hacer frente a la "turbulencia global" que se vive, al margen de los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos.
En este contexto, Wang Yi destacó la política de "tarifa cero" a las naciones africanas como una forma para hacer frente a "fuerzas externas", que buscan interferir en asuntos africanos con medidas económicas como los aranceles.
América Latina tiene el derecho a elegir a sus socios, aseguran desde la Cancillería china - Sputnik Mundo, 1920, 12.01.2026
América Latina tiene el derecho a elegir a sus socios, aseguran desde la Cancillería china
12 de enero, 11:36 GMT
Según el análisis de la Agencia Ecofin, especializado en la economía africana, datos del Banco Africano de Exportaciones e Importaciones de noviembre de 2025 indican que, gracias a la política china de tarifas cero, se podrían desarrollar cadenas de valor en sectores como el procesamiento agricultor y el tratamiento minero, así como fortalecer la infraestructura y corredores comerciales.
Expertos citados por The Reporter, en Etiopía, consideran que este tipo de enfoque permiten al sur global mantenerse a flote a pesar de la "impredecible política exterior de Washington".
"África, China y el resto del sur global buscan alinear sus agendas económicas, políticas, diplomáticas y de seguridad. Esto puede ayudar a maniobrar el desfavorable nuevo interés nacional del que se hace eco desde Estados Unidos", declaró un analista político al medio, bajo condición de anonimato.
Durante su visita, Wang Yi afirmó que la modernización no es occidentalización, y la occidentalización no es sinónimo de modernización, por lo que se pronunció en favor de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales de los países en desarrollo, lo que a su vez permitirá defender su soberanía de intereses extranjeros.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала