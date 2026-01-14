https://noticiaslatam.lat/20260114/es-un-momento-oportuno-para-que-pekin-y-africa-profundicen-la-cooperacion-segun-el-canciller-chino-1170353148.html

Es un momento oportuno para que Pekín y África profundicen la cooperación, según el canciller chino

Es un momento oportuno para que Pekín y África profundicen la cooperación, según el canciller chino

Sputnik Mundo

China refrenda su interés por promover la cooperación económica y política con África como ejemplo de que el sur global puede impulsar el desarrollo, pese a... 14.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-14T08:44+0000

2026-01-14T08:44+0000

2026-01-14T08:44+0000

internacional

política

seguridad

wang yi

pekín

china

occidente

global times

🌍 áfrica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/01/1161806806_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4cc7aa64379c958336086d14604e0651.jpg

Las declaraciones del funcionario asiático se dieron como parte de la visita que anualmente realiza al continente africano, que es una tradición que se lleva a cabo desde hace 36 años para marcar el inicio de las actividades diplomáticas y para demostrar la importancia de África para Pekín.Wang Yi destacó en el encuentro que el evento refleja la profunda amistad del pueblo chino con el africano, ya que el país asiático apoya siempre a África y viceversa.De acuerdo con Global Times, el canciller chino destacó que la relación económica entre África y Pekín es clave para hacer frente a la "turbulencia global" que se vive, al margen de los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos.En este contexto, Wang Yi destacó la política de "tarifa cero" a las naciones africanas como una forma para hacer frente a "fuerzas externas", que buscan interferir en asuntos africanos con medidas económicas como los aranceles.Según el análisis de la Agencia Ecofin, especializado en la economía africana, datos del Banco Africano de Exportaciones e Importaciones de noviembre de 2025 indican que, gracias a la política china de tarifas cero, se podrían desarrollar cadenas de valor en sectores como el procesamiento agricultor y el tratamiento minero, así como fortalecer la infraestructura y corredores comerciales.Expertos citados por The Reporter, en Etiopía, consideran que este tipo de enfoque permiten al sur global mantenerse a flote a pesar de la "impredecible política exterior de Washington"."África, China y el resto del sur global buscan alinear sus agendas económicas, políticas, diplomáticas y de seguridad. Esto puede ayudar a maniobrar el desfavorable nuevo interés nacional del que se hace eco desde Estados Unidos", declaró un analista político al medio, bajo condición de anonimato.Durante su visita, Wang Yi afirmó que la modernización no es occidentalización, y la occidentalización no es sinónimo de modernización, por lo que se pronunció en favor de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales de los países en desarrollo, lo que a su vez permitirá defender su soberanía de intereses extranjeros.

https://noticiaslatam.lat/20260112/1170297039.html

pekín

china

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, wang yi, pekín, china, occidente, global times, 🌍 áfrica