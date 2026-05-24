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"China ha asumido consistentemente la responsabilidad de defender la paz mundial"
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La reciente seguidilla de visitas de alto nivel, incluyendo los jefes de Estado de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Donald Trump, como la realización de... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Según el artículo, este flujo constante de delegaciones extranjeras haciendo escala en Pekín evidencia la creciente fuerza política, económica y tecnológica de China, así como el atractivo del modelo diplomático impulsado por la dirigencia del país asiático. El medio remarca que las reuniones bilaterales sostenidas en la capital china no constituyen una coincidencia, sino que son una respuesta deliberada de la comunidad internacional ante la incertidumbre global.La publicación subraya que, frente a un panorama internacional caracterizado por la turbulencia y los cambios profundos, diversos jefes de Estado y de Gobierno de potencias occidentales y naciones en desarrollo optan por mirar hacia China. En ese sentido, el medio apunta que el país asiático ofrece un entorno de gobernanza predecible y soluciones efectivas que contrastan con los focos de tensión global.El diario explica que los nuevos entendimientos bilaterales, como el establecimiento de una relación constructiva de estabilidad estratégica con Estados Unidos y el dinamismo alcanzado en los lazos con Rusia, han inyectado certidumbre al sistema internacional. Estas relaciones, agregan, consiguen neutralizar las lógicas de confrontación de bloques heredadas de la Guerra Fría. Asimismo, destaca el papel mediador de China y la confianza que la nación genera en las regiones del sur global y Oriente Medio. La editorial hace especial mención a las propuestas de paz presentadas en Oriente Medio y la asistencia activa prestada a países afectados por las disrupciones en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz. De acuerdo con el editorial, estos hechos demuestran que las premisas de Pekín basadas en el diálogo y la resolución política de disputas se traducen en compromisos multilaterales tangibles y no meramente retóricos.En el plano del desarrollo económico, el texto señala cómo mandatarios europeos y africanos han viajado al territorio para estudiar desde la manufactura inteligente y la robótica industrial hasta los modelos de mitigación de la pobreza y protección ecológica. Este interés, argumenta el diario, demuestra que la filosofía de gobernanza local es considerada un referente de aprendizaje práctico y un motor de beneficios compartidos.El artículo concluye afirmando que el flujo ininterrumpido de delegaciones oficiales representa un "voto de confianza" internacional hacia las iniciativas globales promovidas por Pekín en materia de seguridad y desarrollo. La publicación apunta que, a diferencia de otras potencias, la política exterior china rechaza el intervencionismo, la exportación de confrontaciones y el proteccionismo unilateral. De esta manera, el medio reafirma que, independientemente de las fluctuaciones en el orden geopolítico, el país se posiciona ante la opinión pública global como un socio estratégico confiable, abierto y firmemente comprometido con la estabilidad internacional.
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"China ha asumido consistentemente la responsabilidad de defender la paz mundial"

05:41 GMT 24.05.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso, y Xi Jinping, presidente chino, firman una declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar
Vladímir Putin, presidente ruso, y Xi Jinping, presidente chino, firman una declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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La reciente seguidilla de visitas de alto nivel, incluyendo los jefes de Estado de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Donald Trump, como la realización de numerosos eventos multilaterales en mayo, han consolidado la posición de la capital china como un epicentro de la diplomacia internacional, afirma 'Global Times'.
Según el artículo, este flujo constante de delegaciones extranjeras haciendo escala en Pekín evidencia la creciente fuerza política, económica y tecnológica de China, así como el atractivo del modelo diplomático impulsado por la dirigencia del país asiático. El medio remarca que las reuniones bilaterales sostenidas en la capital china no constituyen una coincidencia, sino que son una respuesta deliberada de la comunidad internacional ante la incertidumbre global.
"China ha asumido consistentemente la responsabilidad de defender la paz mundial y ha trabajado en la práctica para avanzar en un nuevo modelo de relaciones entre grandes países", se lee en la publicación.
La publicación subraya que, frente a un panorama internacional caracterizado por la turbulencia y los cambios profundos, diversos jefes de Estado y de Gobierno de potencias occidentales y naciones en desarrollo optan por mirar hacia China. En ese sentido, el medio apunta que el país asiático ofrece un entorno de gobernanza predecible y soluciones efectivas que contrastan con los focos de tensión global.
El triunfo de Putin en China - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
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El triunfo de Putin en China
22 de mayo, 19:00 GMT
El diario explica que los nuevos entendimientos bilaterales, como el establecimiento de una relación constructiva de estabilidad estratégica con Estados Unidos y el dinamismo alcanzado en los lazos con Rusia, han inyectado certidumbre al sistema internacional. Estas relaciones, agregan, consiguen neutralizar las lógicas de confrontación de bloques heredadas de la Guerra Fría. Asimismo, destaca el papel mediador de China y la confianza que la nación genera en las regiones del sur global y Oriente Medio.
La editorial hace especial mención a las propuestas de paz presentadas en Oriente Medio y la asistencia activa prestada a países afectados por las disrupciones en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz. De acuerdo con el editorial, estos hechos demuestran que las premisas de Pekín basadas en el diálogo y la resolución política de disputas se traducen en compromisos multilaterales tangibles y no meramente retóricos.
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La "locomotora ruso-china" puede desafiar la hegemonía egoísta de Occidente, señala analista
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En el plano del desarrollo económico, el texto señala cómo mandatarios europeos y africanos han viajado al territorio para estudiar desde la manufactura inteligente y la robótica industrial hasta los modelos de mitigación de la pobreza y protección ecológica. Este interés, argumenta el diario, demuestra que la filosofía de gobernanza local es considerada un referente de aprendizaje práctico y un motor de beneficios compartidos.
El artículo concluye afirmando que el flujo ininterrumpido de delegaciones oficiales representa un "voto de confianza" internacional hacia las iniciativas globales promovidas por Pekín en materia de seguridad y desarrollo. La publicación apunta que, a diferencia de otras potencias, la política exterior china rechaza el intervencionismo, la exportación de confrontaciones y el proteccionismo unilateral. De esta manera, el medio reafirma que, independientemente de las fluctuaciones en el orden geopolítico, el país se posiciona ante la opinión pública global como un socio estratégico confiable, abierto y firmemente comprometido con la estabilidad internacional.
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