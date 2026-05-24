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Visita de Putin a China, maniobras ruso-bielorrusas y California en llamas, entre las fotos de la semana
Visita de Putin a China, maniobras ruso-bielorrusas y California en llamas, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La visita del mandatario ruso... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Visita de Putin a China, maniobras ruso-bielorrusas y California en llamas, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 24.05.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La visita del mandatario ruso, Vladímir Putin, a China, los ejercicios nucleares conjuntos ruso-bielorrusos, así como los fuertes incendios forestales en California, entre las fotos de la semana.
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© AP Photo / John Locher

La modelo salvadoreña Rakele Menjivar posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película Bitter Christmas (Amarga Navidad, en español) en el 79.º Festival Internacional de Cine de Cannes.

La modelo salvadoreña Rakele Menjivar posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película Bitter Christmas (Amarga Navidad, en español) en el 79.º Festival Internacional de Cine de Cannes. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / John Locher

La modelo salvadoreña Rakele Menjivar posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película Bitter Christmas (Amarga Navidad, en español) en el 79.º Festival Internacional de Cine de Cannes.

© AP Photo / Caroline Brehman

Los residentes locales llevan comida y refrescos a los bomberos durante los incendios forestales en la ciudad de Simi Valley, California.

Los residentes locales llevan comida y refrescos a los bomberos durante los incendios forestales en la ciudad de Simi Valley, California. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Caroline Brehman

Los residentes locales llevan comida y refrescos a los bomberos durante los incendios forestales en la ciudad de Simi Valley, California.

© Sputnik / Alexander Kazakov/POOL / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, se reúnen en Pekín.

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© Sputnik / Alexander Kazakov/POOL
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El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, se reúnen en Pekín.

© AP Photo / Anmar Khalil

Personas caminan cerca del santuario del imán Alí durante una fuerte tormenta de arena en Náyaf, Irak.

Personas caminan cerca del santuario del imán Alí durante una fuerte tormenta de arena en Náyaf, Irak. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Anmar Khalil

Personas caminan cerca del santuario del imán Alí durante una fuerte tormenta de arena en Náyaf, Irak.

© REUTERS Kim Soo-hyeon

Participantes, entre los que se encuentran monjes budistas con linternas de loto y monjes robot Android, participan en una procesión con motivo del cumpleaños de Buda en Seúl, Corea del Sur.

Participantes, entre los que se encuentran monjes budistas con linternas de loto y monjes robot Android, participan en una procesión con motivo del cumpleaños de Buda en Seúl, Corea del Sur. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Kim Soo-hyeon

Participantes, entre los que se encuentran monjes budistas con linternas de loto y monjes robot Android, participan en una procesión con motivo del cumpleaños de Buda en Seúl, Corea del Sur.

© REUTERS Eric Lee

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, posan juntos durante el picnic del Congreso celebrado en la Casa Blanca.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, posan juntos durante el picnic del Congreso celebrado en la Casa Blanca. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Eric Lee

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, posan juntos durante el picnic del Congreso celebrado en la Casa Blanca.

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation / Acceder al contenido multimedia

Los preparativos para el lanzamiento del misil balístico intercontinental Yars durante los ejercicios nucleares de Rusia y Bielorrusia.

Los preparativos para el lanzamiento del misil balístico intercontinental Yars durante los ejercicios nucleares de Rusia y Bielorrusia. - Sputnik Mundo
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Los preparativos para el lanzamiento del misil balístico intercontinental Yars durante los ejercicios nucleares de Rusia y Bielorrusia.

© REUTERS Arlette Bashizi

Un profesional médico mide la temperatura de una mujer que pasa por un puesto de control durante el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Un profesional médico mide la temperatura de una mujer que pasa por un puesto de control durante el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Arlette Bashizi

Un profesional médico mide la temperatura de una mujer que pasa por un puesto de control durante el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo.

© REUTERS Purnima Shrestha

Los escaladores avanzan en una larga fila mientras se dirigen a la cima del Everest.

Los escaladores avanzan en una larga fila mientras se dirigen a la cima del Everest. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Purnima Shrestha

Los escaladores avanzan en una larga fila mientras se dirigen a la cima del Everest.

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ingeniero chino, Peng Pai, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, durante la visita del mandatario ruso a China.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ingeniero chino, Peng Pai, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, durante la visita del mandatario ruso a China. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov
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El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ingeniero chino, Peng Pai, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, durante la visita del mandatario ruso a China.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

El trabajo del grupo de fuerzas ruso Oeste en la zona de la operación militar especial.

El trabajo del grupo de fuerzas ruso Oeste en la zona de la operación militar especial. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Sergey Bobylev
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El trabajo del grupo de fuerzas ruso Oeste en la zona de la operación militar especial.

© REUTERS Teresa. Kroeger

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, limpia las Stolpersteine (piedras de tropiezo) en memoria de las víctimas del Holocausto en Dorsten, Alemania.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, limpia las Stolpersteine (piedras de tropiezo) en memoria de las víctimas del Holocausto en Dorsten, Alemania. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Teresa. Kroeger

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, limpia las Stolpersteine (piedras de tropiezo) en memoria de las víctimas del Holocausto en Dorsten, Alemania.

© AP Photo / Altaf Qadri

Peregrinos musulmanes rezan ante la Kaaba, el edificio cúbico de la Gran Mezquita, durante la peregrinación a La Meca, Arabia Saudita.

Peregrinos musulmanes rezan ante la Kaaba, el edificio cúbico de la Gran Mezquita, durante la peregrinación a La Meca, Arabia Saudita. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Altaf Qadri

Peregrinos musulmanes rezan ante la Kaaba, el edificio cúbico de la Gran Mezquita, durante la peregrinación a La Meca, Arabia Saudita.

© REUTERS Athit Perawongmetha

Una grúa retira el autobús que chocó contra un tren y varios vehículos en la capital tailandesa, Bangkok. Como consecuencia del accidente, varias personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas.

Una grúa retira el autobús que chocó contra un tren y varios vehículos en la capital tailandesa, Bangkok. Como consecuencia del accidente, varias personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Athit Perawongmetha

Una grúa retira el autobús que chocó contra un tren y varios vehículos en la capital tailandesa, Bangkok. Como consecuencia del accidente, varias personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas.

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