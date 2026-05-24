Visita de Putin a China, maniobras ruso-bielorrusas y California en llamas, entre las fotos de la semana
La modelo salvadoreña Rakele Menjivar posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película Bitter Christmas (Amarga Navidad, en español) en el 79.º Festival Internacional de Cine de Cannes.
La modelo salvadoreña Rakele Menjivar posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película Bitter Christmas (Amarga Navidad, en español) en el 79.º Festival Internacional de Cine de Cannes.
Los residentes locales llevan comida y refrescos a los bomberos durante los incendios forestales en la ciudad de Simi Valley, California.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, se reúnen en Pekín.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, se reúnen en Pekín.
Personas caminan cerca del santuario del imán Alí durante una fuerte tormenta de arena en Náyaf, Irak.
Personas caminan cerca del santuario del imán Alí durante una fuerte tormenta de arena en Náyaf, Irak.
Participantes, entre los que se encuentran monjes budistas con linternas de loto y monjes robot Android, participan en una procesión con motivo del cumpleaños de Buda en Seúl, Corea del Sur.
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El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, posan juntos durante el picnic del Congreso celebrado en la Casa Blanca.
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Los preparativos para el lanzamiento del misil balístico intercontinental Yars durante los ejercicios nucleares de Rusia y Bielorrusia.
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Un profesional médico mide la temperatura de una mujer que pasa por un puesto de control durante el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo.
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Los escaladores avanzan en una larga fila mientras se dirigen a la cima del Everest.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ingeniero chino, Peng Pai, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, durante la visita del mandatario ruso a China.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ingeniero chino, Peng Pai, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, durante la visita del mandatario ruso a China.
El trabajo del grupo de fuerzas ruso Oeste en la zona de la operación militar especial.
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El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, limpia las Stolpersteine (piedras de tropiezo) en memoria de las víctimas del Holocausto en Dorsten, Alemania.
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Peregrinos musulmanes rezan ante la Kaaba, el edificio cúbico de la Gran Mezquita, durante la peregrinación a La Meca, Arabia Saudita.
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Una grúa retira el autobús que chocó contra un tren y varios vehículos en la capital tailandesa, Bangkok. Como consecuencia del accidente, varias personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas.
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