https://noticiaslatam.lat/20260524/1173571756.html

Visita de Putin a China, maniobras ruso-bielorrusas y California en llamas, entre las fotos de la semana

Visita de Putin a China, maniobras ruso-bielorrusas y California en llamas, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La visita del mandatario ruso... 24.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-24T09:03+0000

2026-05-24T09:03+0000

2026-05-24T09:03+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/17/1173571926_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_340fc2e1a8977e5af646f605f3422dbd.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos