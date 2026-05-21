https://noticiaslatam.lat/20260521/rusia-despliega-sus-sistemas-de-misiles-nucleares-en-maniobras-a-gran-escala--video-1173548356.html
Rusia despliega sus sistemas de misiles nucleares en maniobras a gran escala | Video
Rusia despliega sus sistemas de misiles nucleares en maniobras a gran escala | Video
Sputnik Mundo
Sistemas de misiles estratégicos fueron desplegados en posiciones de campaña en el marco de las maniobras de las fuerzas nucleares que tienen lugar del 19 al... 21.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-21T12:35+0000
2026-05-21T12:35+0000
2026-05-21T12:35+0000
defensa
rusia
ministerio de defensa de rusia
armas nucleares
kinzhal
misiles
🛡️ fuerzas armadas
maniobras
tropas de misiles estratégicos de rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/15/1173549013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_206fdc251c724d5f1b34cabc68b25f89.jpg
En uno de los vídeos más recientes del ente castrense, se puede apreciar cómo en estos simulacros:La víspera, el Ministerio de Defensa difundió imágenes de las operaciones de los sistemas Iskander-M e informó sobre ejercicios de la preparación y uso conjuntos de armas nucleares desplegadas en el territorio de Bielorrusia.
https://noticiaslatam.lat/20251112/armamento-de-rusia-de-mas-reciente-desarrollo-1168395967.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/15/1173549013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c044eb533561b78985708a01556e9f4.jpg
Rusia pone en estado de alerta misiles con ojivas nucleares
Sputnik Mundo
Rusia pone en estado de alerta misiles con ojivas nucleares
2026-05-21T12:35+0000
true
PT1M07S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ministerio de defensa de rusia, armas nucleares, kinzhal, misiles, 🛡️ fuerzas armadas, maniobras, tropas de misiles estratégicos de rusia
rusia, ministerio de defensa de rusia, armas nucleares, kinzhal, misiles, 🛡️ fuerzas armadas, maniobras, tropas de misiles estratégicos de rusia
Rusia despliega sus sistemas de misiles nucleares en maniobras a gran escala | Video
Sistemas de misiles estratégicos fueron desplegados en posiciones de campaña en el marco de las maniobras de las fuerzas nucleares que tienen lugar del 19 al 21 de mayo, comunica el Ministerio de Defensa de Rusia.
En uno de los vídeos más recientes del ente castrense, se puede apreciar cómo en estos simulacros:
Los submarinos nucleares
equipados con misiles balísticos zarparon hacia las zonas de los polígonos marítimos.
La aviación estratégica ensayó la dotación de "unidades de combate especiales" [ojivas nucleares] en los misiles del sistema hipersónico Kinzhal
y realizó vuelos a las zonas de patrullaje.
Las flotas del Norte
y del Pacífico, la aviación estratégica y los distritos militares del oeste y noroeste de Rusia practicaron la puesta en estado de alerta para el lanzamiento de misiles.
La víspera, el Ministerio de Defensa difundió imágenes de las operaciones de los sistemas Iskander-M
e informó sobre ejercicios de la preparación y uso conjuntos de armas nucleares desplegadas en el territorio de Bielorrusia.