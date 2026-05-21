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Rusia despliega sus sistemas de misiles nucleares en maniobras a gran escala | Video

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Sputnik Mundo

Sistemas de misiles estratégicos fueron desplegados en posiciones de campaña en el marco de las maniobras de las fuerzas nucleares que tienen lugar del 19 al... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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En uno de los vídeos más recientes del ente castrense, se puede apreciar cómo en estos simulacros:La víspera, el Ministerio de Defensa difundió imágenes de las operaciones de los sistemas Iskander-M e informó sobre ejercicios de la preparación y uso conjuntos de armas nucleares desplegadas en el territorio de Bielorrusia.

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Rusia pone en estado de alerta misiles con ojivas nucleares Sputnik Mundo Rusia pone en estado de alerta misiles con ojivas nucleares 2026-05-21T12:35+0000 true PT1M07S

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