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Europa se enfrentaría a un "tsunami de crisis energética" sin el gas ruso, advierte el enviado especial ruso

Europa se enfrentaría a un "tsunami de crisis energética" sin el gas ruso, advierte el enviado especial ruso

Sputnik Mundo

Las economías europeas sufren sin suministros económicos y fiables de recursos energéticos desde Rusia, recordó el enviado especial del presidente ruso, Kiril... 23.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-23T13:11+0000

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Según el alto funcionario, esta "grave crisis económica" se debe también a las "decisiones erróneas" de la Administración Biden en materia de energía.El 22 de mayo, Dmítriev, refiriéndose a la renuencia de Berlín a investigar los atentados contra los gasoductos Nord Stream —por los que se suministraba gas ruso a ese país—, señaló que Alemania "perdió su seguridad energética y económica" cuando "renunció a su soberanía".Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, también observó que EEUU está sumiendo a Europa en una profunda crisis energética y alimentaria al prohibirle la compra de petróleo ruso.Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos. Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa, y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos que a Rusia.

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