https://noticiaslatam.lat/20260523/europa-se-enfrentaria-a-un-tsunami-de-crisis-energetica-sin-el-gas-ruso-advierte-el-enviado-1173577151.html
Europa se enfrentaría a un "tsunami de crisis energética" sin el gas ruso, advierte el enviado especial ruso
Europa se enfrentaría a un "tsunami de crisis energética" sin el gas ruso, advierte el enviado especial ruso
Sputnik Mundo
Las economías europeas sufren sin suministros económicos y fiables de recursos energéticos desde Rusia, recordó el enviado especial del presidente ruso, Kiril... 23.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-23T13:11+0000
2026-05-23T13:11+0000
2026-05-23T13:11+0000
economía
📈 mercados y finanzas
kiril dmítriev
alemania
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
gas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/17/1173577597_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_e78750223ab7c9e9890e6b4681e19482.png
Según el alto funcionario, esta "grave crisis económica" se debe también a las "decisiones erróneas" de la Administración Biden en materia de energía.El 22 de mayo, Dmítriev, refiriéndose a la renuencia de Berlín a investigar los atentados contra los gasoductos Nord Stream —por los que se suministraba gas ruso a ese país—, señaló que Alemania "perdió su seguridad energética y económica" cuando "renunció a su soberanía".Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, también observó que EEUU está sumiendo a Europa en una profunda crisis energética y alimentaria al prohibirle la compra de petróleo ruso.Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos. Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa, y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos que a Rusia.
https://noticiaslatam.lat/20260220/el-rechazo-al-crudo-ruso-supondria-un-costo-de-mas-de-26000-millones-para-la-ue-1171490435.html
alemania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/17/1173577597_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_66ad5d8a0d8b312cde09561d3d64617d.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📈 mercados y finanzas, kiril dmítriev, alemania, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, gas
📈 mercados y finanzas, kiril dmítriev, alemania, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, gas
Europa se enfrentaría a un "tsunami de crisis energética" sin el gas ruso, advierte el enviado especial ruso
Las economías europeas sufren sin suministros económicos y fiables de recursos energéticos desde Rusia, recordó el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev. Este escenario resultó posible por las decisiones erróneas en el ámbito energético del anterior presidente de EEUU, Joe Biden, explicó.
"Alemania sufre las consecuencias de haberse desacoplado del gas ruso, asequible y confiable", escribió Dmítriev en la red X, al comentar una noticia sobre los despidos de casi medio millón de personas en ese país en solo tres meses, principalmente en la industria.
Según el alto funcionario, esta "grave crisis económica" se debe también a las "decisiones erróneas" de la Administración Biden en materia de energía.
"El tsunami de la crisis energética pronto tendrá consecuencias devastadoras para Alemania, el resto de la UE y el Reino Unido", resumió.
El 22 de mayo, Dmítriev, refiriéndose a la renuencia de Berlín a investigar los atentados contra los gasoductos Nord Stream
—por los que se suministraba gas ruso a ese país—, señaló que Alemania "perdió su seguridad energética y económica" cuando "renunció a su soberanía".
Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, también observó que EEUU está sumiendo a Europa en una profunda crisis energética y alimentaria al prohibirle la compra de petróleo ruso.
Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.
Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú
tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania
— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania.
Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa, y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos
que a Rusia.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.