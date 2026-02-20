Mundo
El rechazo al crudo ruso supondría un costo de más de $26.000 millones para la UE
El rechazo al crudo ruso supondría un costo de más de $26.000 millones para la UE
En términos más concretos, la Unión Europea habría desembolsado cerca de 26.800 millones de dólares adicionales tras dejar de importar petróleo ruso el año... 20.02.2026, Sputnik Mundo
unión europea (ue)
Noticias
El rechazo al crudo ruso supondría un costo de más de $26.000 millones para la UE
El rechazo al crudo ruso supondría un costo de más de $26.000 millones para la UE
unión europea (ue), eurostat, 🌍 europa, 📊 infografía, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
El rechazo al crudo ruso supondría un costo de más de $26.000 millones para la UE

10:26 GMT 20.02.2026 (actualizado: 11:11 GMT 20.02.2026)
En términos más concretos, la Unión Europea habría desembolsado cerca de 26.800 millones de dólares adicionales tras dejar de importar petróleo ruso el año pasado, revela un análisis de Sputnik elaborado a partir de cifras de Eurostat.
