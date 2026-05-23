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Asciende la cifra de fallecidos en el ataque ucraniano contra un corpus estudiantil en Lugansk

Asciende la cifra de fallecidos en el ataque ucraniano contra un corpus estudiantil en Lugansk

Sputnik Mundo

El número de muertos por el reciente ataque ucraniano con drones contra una residencia estudiantil en la ciudad rusa de Starobelsk, en la república popular de... 23.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-23T07:34+0000

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Aún se desconoce el paradero de 11 estudiantes, apuntó."Expreso mi más sentido pésame a los padres y familiares de los niños fallecidos", continuó.Continúan las tareas de rescate, resumió.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, encomendó al Ministerio de Defensa que presente propuestas de respuesta al ataque de las FFAA de Ucrania contra el colegio en Starobelsk. En sus palabras, en una situación como esta, es imposible limitarse únicamente a las declaraciones diplomáticas.Durante la noche del 22 de mayo, las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk causando al menos 35 heridos.

https://noticiaslatam.lat/20260522/ataque-contra-el-colegio-en-lugansk-es-un-crimen-de-guerra-denuncia-el-enviado-ruso-ante-la-onu-1173568297.html

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