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Asciende la cifra de fallecidos en el ataque ucraniano contra un corpus estudiantil en Lugansk
Asciende la cifra de fallecidos en el ataque ucraniano contra un corpus estudiantil en Lugansk
Sputnik Mundo
El número de muertos por el reciente ataque ucraniano con drones contra una residencia estudiantil en la ciudad rusa de Starobelsk, en la república popular de... 23.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-23T07:34+0000
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Aún se desconoce el paradero de 11 estudiantes, apuntó."Expreso mi más sentido pésame a los padres y familiares de los niños fallecidos", continuó.Continúan las tareas de rescate, resumió.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, encomendó al Ministerio de Defensa que presente propuestas de respuesta al ataque de las FFAA de Ucrania contra el colegio en Starobelsk. En sus palabras, en una situación como esta, es imposible limitarse únicamente a las declaraciones diplomáticas.Durante la noche del 22 de mayo, las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk causando al menos 35 heridos.
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Asciende la cifra de fallecidos en el ataque ucraniano contra un corpus estudiantil en Lugansk
El número de muertos por el reciente ataque ucraniano con drones contra una residencia estudiantil en la ciudad rusa de Starobelsk, en la república popular de Lugansk, se elevó a 10, informó el gobernador de este territorio, Leonid Pásechnik.
"Los equipos de rescate pasaron toda la noche retirando los escombros en Starobelsk. Por desgracia, las esperanzas no se han cumplido. El número de fallecidos aumentó a 10. El número total de heridos asciende a 48 personas", escribió en su canal de Telegram.
Aún se desconoce el paradero de 11 estudiantes, apuntó.
"Expreso mi más sentido pésame a los padres y familiares de los niños fallecidos", continuó.
Continúan las tareas de rescate, resumió.
Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, encomendó al Ministerio de Defensa
que presente propuestas de respuesta al ataque de las FFAA de Ucrania contra el colegio en Starobelsk. En sus palabras, en una situación como esta, es imposible limitarse únicamente a las declaraciones diplomáticas
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