Lo que se sabe sobre el ataque ucraniano contra un edificio estudiantil
09:52 GMT 22.05.2026 (actualizado: 09:54 GMT 22.05.2026)
© Sputnik / МЧС РФ / Acceder al contenido multimediaAtaque ucraniano contra un edificio estudiantil en Lugansk
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Durante la noche, cuatro drones ucranianos atacaron un edificio y una residencia estudiantiles en la ciudad de Starobelsk, en la república popular de Lugansk, causando víctimas mortales. Sputnik te recopila lo que se sabe sobre el acto hasta el momento.
De acuerdo con la información preliminar, el edificio académico y la residencia del Colegio de Starobelsk, una escuela normal subordinada a la Universidad de Lugansk, fueron objeto de múltiples ataques con drones de ala fija cargados de explosivos entre las 22:00 (GMT+3) del 21 de mayo y las 2:00 (GMT+3) del 22 de mayo. Como consecuencia, el edificio de cinco plantas se derrumbó hasta el segundo nivel.
"En el momento del ataque, allí se encontraban 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Unas 35 personas resultaron heridas con lesiones de diversa gravedad", informó el jefe de la república popular de Lugansk, Leonid Pásechnik.
Más tarde, la comisionada rusa para los derechos humanos, Yana Lantrátova, actualizó los datos al informar de 4 personas fallecidas a causa del ataque.
En total, 40 personas, entre ellas 14 menores, solicitaron asistencia médica, informó el Ministerio de Sanidad de la república popular de Lugansk.
Las labores de rescate en el lugar del derrumbe se han suspendido debido al riesgo de un nuevo ataque, informó el Ministerio de Emergencias de la Federación de Rusia.
Reacción de las autoridades de Rusia
La Cancillería rusa denunció el ataque ucraniano, que fue absolutamente intencionado y calculado con precisión, subrayando que "no existía ningún objetivo militar cercano".
"Los terroristas atacan a los niños de forma selectiva y con sadismo", destacó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, condenó el ataque y agregó que el "régimen de Kiev" debe ser castigado por el acto hostil.
"Este es otro crimen más del régimen de Kiev: un ataque contra un centro educativo que alberga a niños y jóvenes (…) Un crimen monstruoso", destacó Peskov, a los periodistas.
Tras el ataque, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por terrorismo.
Además, Rusia trasladará toda la información del ataque a organismos internacionales, incluida la OSCE y el Consejo de Seguridad de la ONU.
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