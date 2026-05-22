Esta nación cuenta con más de la mitad de la cuota de arroz que UE dio al Mercosur

Csukasi destacó que el cupo total asignado por la UE, de 6.667 toneladas, ya fue completado y que gran parte del volumen correspondió al sector exportador uruguayo.El mensaje fue retomado posteriormente por Orsi, quien aseguró que el resultado refleja el trabajo conjunto entre funcionarios públicos y productores agropecuarios del país sudamericano."Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol", expresó el mandatario, quien además sostuvo que el acuerdo con Europa "muestra sus frutos".La cuota corresponde al mecanismo anual que permite a los países del Mercosur exportar arroz al mercado europeo bajo condiciones preferenciales, facilitando el ingreso del producto con menores restricciones comerciales.El resultado también representa un impulso para el sector agroexportador uruguayo, que en los últimos años ha buscado ampliar su presencia internacional mediante acuerdos comerciales y una mayor diversificación de mercados.Montevideo considera que este tipo de resultados fortalecen la posición del país dentro del Mercosur y evidencian las oportunidades que puede generar el acercamiento comercial con la Unión Europea para productos agrícolas estratégicos.
Uruguay absorbió el 63% de la cuota de arroz que la Unión Europea otorgó al Mercosur para este año, según informó la vicecanciller Valeria Csukasi y retomó el presidente Yamandú Orsi en redes sociales.
Csukasi destacó que el cupo total asignado por la UE, de 6.667 toneladas, ya fue completado y que gran parte del volumen correspondió al sector exportador uruguayo.
"Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo", escribió la funcionaria en su cuenta de X al celebrar el desempeño del sector arrocero nacional dentro del esquema comercial acordado entre ambos bloques.
El mensaje fue retomado posteriormente por Orsi, quien aseguró que el resultado refleja el trabajo conjunto entre funcionarios públicos y productores agropecuarios del país sudamericano.
"Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol", expresó el mandatario, quien además sostuvo que el acuerdo con Europa "muestra sus frutos".
La cuota corresponde al mecanismo anual que permite a los países del Mercosur exportar arroz al mercado europeo bajo condiciones preferenciales, facilitando el ingreso del producto con menores restricciones comerciales.
El resultado también representa un impulso para el sector agroexportador uruguayo, que en los últimos años ha buscado ampliar su presencia internacional mediante acuerdos comerciales y una mayor diversificación de mercados.
Montevideo considera que este tipo de resultados fortalecen la posición del país dentro del Mercosur y evidencian las oportunidades que puede generar el acercamiento comercial con la Unión Europea para productos agrícolas estratégicos.
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