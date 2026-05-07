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La "guerra" por la leche en polvo que desnuda las falencias del Mercosur

La "guerra" por la leche en polvo que desnuda las falencias del Mercosur

Sputnik Mundo

Brasil busca sancionar a empresas de Argentina y Uruguay por lo que considera una "competencia desleal" en las exportaciones de leche en polvo. Expertos... 07.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-07T22:23+0000

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Con el acuerdo comercial con la Unión Europea en sus primeros días de vigencia, y aún sin acuerdo interno sobre cómo distribuir las cuotas de acceso al mercado europeo, el Mercosur se enfrasca en otro diferendo interno que tensiona a sus socios: las acusaciones de Brasil contra Argentina y Uruguay por el envío de leche en polvo a precios distorsivos.La denuncia surge de parte de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), una entidad que agrupa a productores de todo el país y que en los primeros días de mayo oficializó ante el Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios una denuncia contra cuatro empresas lácteas argentinas y tres uruguayas por un supuesto dumping, al intentar comercializar su producción en Brasil a precios por debajo del de la industria local.La organización asegura que estas empresas incurrían en "competencia desleal" al ofrecer productos como leche en polvo a precios hasta 60% menores a los que los comercializaban en sus propios países, perjudicando así a la industria láctea brasileña. La CNA consignó, además, que espera que el Gobierno brasileño reconozca los daños a los productores locales y resuelva, a finales de mayo, "medidas antidumping" para frenar el ingreso de productos argentinos y uruguayos a precios bajos.La situación ya comenzó a generar preocupación política, sobre todo en Uruguay, donde una de las empresas investigadas es Conaprole, la compañía láctea uruguaya con mayor participación de mercado y una de las mayores empresas exportadoras del país, advirtió que la aplicación de un arancel a las exportaciones a Brasil de leche en polvo como sanción impactará en la industria láctea uruguaya, golpeando a su vez el nivel de empleo en el sector.Un problema que "no debería existir"En diálogo con Sputnik, el doctor en Relaciones Internacionales uruguayo Ignacio Bartesaghi explicó que este tipo de problemas no son inéditos en el seno del Mercosur, ya que Brasil suele apelar a este tipo de investigaciones para proteger particularmente a su sector lácteo.Para el analista, Brasil ha utilizado tradicionalmente este tipo de medidas como una forma de proteger a sus productos en momentos en que su situación puede verse amenazada por el ingreso de productos desde otros mercados que pudieran presentarse como más competitivos.Pero Brasil no es el único que ha recurrido a esta herramienta dentro del bloque. En ese sentido, el abogado argentino y experto en derecho del Mercosur Alejandro Perotti recordó a Sputnik que a finales de la década de 1990 Argentina denunció a Brasil por hacer dumping con exportaciones de textiles, componentes electrónicos, productos petroquímicos e incluso pollos. Estos últimos ameritaron incluso que Brasil llevara el caso ante la Organización Mundial de Comercio, que finalmente consideró erróneas las medidas argentinas.Bartesaghi advirtió además que medidas paraarancelarias como la que Brasil podría colocarle a sus socios si comprueba la existencia de una competencia desleal "ni siquiera deberían existir en el Mercosur", en caso de que el bloque efectivamente funcionara como se previó en sus inicios en 1991. En ese sentido, señaló que el bloque nunca ha logrado funcionar como una unión aduanera efectiva y que, de serlo, no habría lugar para una denuncia como la que estudia el Gobierno brasileño.Perotti coincidió en que este tipo de episodios desnuda el problema detrás de que el Mercosur nunca haya completado su unión aduanera, que implicaría funcionar en la práctica como una única unidad aduanera.Un bloque incompletoPara Perotti, uno de los problemas que tiene el bloque del Cono Sur es la falta de voluntad política de sus miembros para generar herramientas comunitarias para resolver estos problemas. Eso se relaciona, señaló, con que muchas veces "la burocracia gubernativa no quiere perder poder de decisión" en sus países en favor de organismos regionales.El abogado argentino mencionó a la Comunidad Andina —bloque conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— como un ejemplo de éxito en este campo, con organismos comunitarios que pueden resolver desacuerdos entre sus socios de manera más efectiva.De hecho, Bartesaghi consignó que, si bien el Mercosur cuenta con un Sistema de Resolución de Controversias, este mecanismo no ha sido utilizado por los países, que terminan prefiriendo abordar estas cuestiones de forma bilateral.El encontronazo por la leche en polvo coincide, en parte, con la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien ambos analistas coincidieron en que la medida brasileña no tiene que ver estrictamente con la posibilidad de que la leche en polvo europea también llegue al mercado, advirtieron que el acuerdo puede funcionar como un catalizador de algunos problemas de funcionamiento del Mercosur.En opinión de Bartesaghi, el acceso al mercado del Cono Sur que el acuerdo otorga a empresas europeas generará un desafío más para la industria láctea uruguaya, que ha concentrado mayormente sus exportaciones en leche en polvo y ahora comienza a encontrarse este tipo de problemas. "El sector lácteo uruguayo tiene que hacer un análisis serio sobre su futuro y el acuerdo con la UE acelera ese proceso", resumió.Perotti, por su parte, consideró que el acuerdo con la Unión Europea "de alguna manera obliga al Mercosur a comunitarizar ciertos sectores que antes no estaban comunitarizados" o, dicho de otra manera, "crear esferas de decisión regional o comunitaria".Una cuestión políticaAsí las cosas, consideró que es más probable que el diferendo por la leche en polvo acabe siendo abordado de manera más política que técnica y consideró que, al menos en el caso de Uruguay, el Gobierno de Yamandú Orsi debería buscar una solución a partir de un diálogo directo entre el mandatario uruguayo y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.De hecho, el anuncio de que Brasil retomaría la investigación sobre el presunto dumping fue hecho por el propio vicepresidente brasileño, Geraldo Alckminn, tras una reunión con los productores lácteos de su país. Los productores uruguayos también quisieron apelar al campo político con una carta al embajador brasileño en Montevideo, Marcos Leal Raposo Lopes, y gestiones del propio ministro de Ganadería uruguayo, Alfredo Fratti.

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