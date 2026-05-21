https://noticiaslatam.lat/20260521/la-cancilleria-de-rusia-revela-cuanto-perdio-la-ue-por-renunciar-a-las-materias-primas-rusas-1173549591.html

La Cancillería de Rusia revela cuánto perdió la UE por renunciar a las materias primas rusas

La Cancillería de Rusia revela cuánto perdió la UE por renunciar a las materias primas rusas

Sputnik Mundo

La Unión Europea ya ha perdido hasta un billón de dólares tras abandonar las materias primas y los hidrocarburos rusos, expuso a Sputnik el director del... 21.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-21T14:34+0000

2026-05-21T14:34+0000

2026-05-21T14:34+0000

economía

🌍 europa

unión europea (ue)

rusia

energía

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

hidrocarburos

seguridad

ministerio de asuntos exteriores de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0a/13/1131656550_0:15:3073:1743_1920x0_80_0_0_d1d31fa4d3616d67161e58f7d561afc2.jpg

"Ya han perdido muchísimo. La renuncia a las materias primas rusas y a los hidrocarburos se ha traducido en pérdidas debido al aumento de los precios y al hecho de que ahora compran más caro a otros proveedores. Esto incluye también el atentado contra los Nord Stream y la propia decisión de la UE de abandonar los hidrocarburos rusos", explicó en una entrevista con la agencia.En marzo, el presidente ruso Vladímir Putin declaró que podría resultar más beneficioso para Rusia dejar de suministrar gas natural licuado (GNL) al mercado europeo antes de que entre en vigor la prohibición de la UE y consolidarse en nuevos mercados emergentes. El mandatario señaló que encargaría al Gobierno y a las empresas estudiar esta posibilidad.Anteriormente, desde Rusia indicaron que Occidente cometió un grave error al rechazar la compra de hidrocarburos rusos, ya que terminará dependiendo aún más de suministros más caros. Conforme a Moscú, quienes renunciaron a estos recursos continúan comprando petróleo y gas rusos a través de intermediarios y seguirán haciéndolo a precios más elevados.

https://noticiaslatam.lat/20260514/europa-bate-nuevos-records-en-la-importacion-de-gnl-ruso-1173453060.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, unión europea (ue), rusia, energía, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, hidrocarburos, seguridad, ministerio de asuntos exteriores de rusia