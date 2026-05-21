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La Cancillería de Rusia revela cuánto perdió la UE por renunciar a las materias primas rusas
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La Unión Europea ya ha perdido hasta un billón de dólares tras abandonar las materias primas y los hidrocarburos rusos, expuso a Sputnik el director del... 21.05.2026, Sputnik Mundo
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"Ya han perdido muchísimo. La renuncia a las materias primas rusas y a los hidrocarburos se ha traducido en pérdidas debido al aumento de los precios y al hecho de que ahora compran más caro a otros proveedores. Esto incluye también el atentado contra los Nord Stream y la propia decisión de la UE de abandonar los hidrocarburos rusos", explicó en una entrevista con la agencia.En marzo, el presidente ruso Vladímir Putin declaró que podría resultar más beneficioso para Rusia dejar de suministrar gas natural licuado (GNL) al mercado europeo antes de que entre en vigor la prohibición de la UE y consolidarse en nuevos mercados emergentes. El mandatario señaló que encargaría al Gobierno y a las empresas estudiar esta posibilidad.Anteriormente, desde Rusia indicaron que Occidente cometió un grave error al rechazar la compra de hidrocarburos rusos, ya que terminará dependiendo aún más de suministros más caros. Conforme a Moscú, quienes renunciaron a estos recursos continúan comprando petróleo y gas rusos a través de intermediarios y seguirán haciéndolo a precios más elevados.
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La Cancillería de Rusia revela cuánto perdió la UE por renunciar a las materias primas rusas

14:34 GMT 21.05.2026
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La Unión Europea ya ha perdido hasta un billón de dólares tras abandonar las materias primas y los hidrocarburos rusos, expuso a Sputnik el director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Exteriores de Rusia, Dmitri Birichevski.
"Ya han perdido muchísimo. La renuncia a las materias primas rusas y a los hidrocarburos se ha traducido en pérdidas debido al aumento de los precios y al hecho de que ahora compran más caro a otros proveedores. Esto incluye también el atentado contra los Nord Stream y la propia decisión de la UE de abandonar los hidrocarburos rusos", explicó en una entrevista con la agencia.
En marzo, el presidente ruso Vladímir Putin declaró que podría resultar más beneficioso para Rusia dejar de suministrar gas natural licuado (GNL) al mercado europeo antes de que entre en vigor la prohibición de la UE y consolidarse en nuevos mercados emergentes. El mandatario señaló que encargaría al Gobierno y a las empresas estudiar esta posibilidad.
Anteriormente, desde Rusia indicaron que Occidente cometió un grave error al rechazar la compra de hidrocarburos rusos, ya que terminará dependiendo aún más de suministros más caros. Conforme a Moscú, quienes renunciaron a estos recursos continúan comprando petróleo y gas rusos a través de intermediarios y seguirán haciéndolo a precios más elevados.
Un trabajador revisa las válvulas en la terminal de importación de gas natural licuado (GNL) de BOTAS en Marmara Ereglisi, cerca de la ciudad de Tekirdag, en el oeste de Turquía - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2026
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