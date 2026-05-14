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Europa bate nuevos récords en la importación de GNL ruso

Europa bate nuevos récords en la importación de GNL ruso

Sputnik Mundo

En el primer trimestre de 2026, los países de la Unión Europea importaron la mayor cantidad de gas natural licuado (GNL) ruso desde 2022, escribe el diario... 14.05.2026, Sputnik Mundo

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El medio indica que Francia, España y Bélgica se han convertido en los principales importadores de gas ruso. Y aunque la Comisión Europea planea eliminar por completo las importaciones de Rusia para 2027, el gigante euroasiático sigue siendo el segundo mayor proveedor del bloque, subraya.Según el diario, la transición europea hacia el GNL debía convertirse en una garantía de seguridad energética. Sin embargo, las interrupciones derivadas del conflicto en Oriente Medio y la dependencia de este recurso estadounidense han convertido este recurso en "el talón de Aquiles de la estrategia europea de seguridad energética", señala el medio citando a un experto.En enero, el Consejo de la UE aprobó la retirada gradual de las importaciones desde Rusia de GNL y gas por gasoducto. La prohibición para contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril y, para los de largo plazo, será a partir del 1 de enero de 2027.El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió anteriormente la posibilidad de que el país euroasiático cese los suministros de gas a los mercados europeos ahora mismo, orientándose hacia mercados más prometedores, sin esperar a que comiencen a entrar en vigor las restricciones por parte de la UE.

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