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La visita de Trump a China demostraría que "EEUU ya no es la máxima potencia", dicen analistas

La visita de Trump a China demostraría que "EEUU ya no es la máxima potencia", dicen analistas

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El viaje del presidente Donald Trump a Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping podría interpretarse como una muestra de que el tablero mundial ya... 16.05.2026, Sputnik Mundo

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En un contexto de interdependencia económica y comercial global, dice el analista, EEUU ha entendido que negociar es vital en un escenario de "competencia estructural" en el que Pekín tiene mucho qué ganar. De ese modo, apunta, Trump puso sobre la mesa de Xi "algunos de sus intereses más estratégicos, como las tierras raras que posee China y los grandes avances tecnológicos y, por ende, armamentistas".Trump llegó a Pekín con EEUU "en estado de desgaste y debilidad"El objetivo de Washington de ahogar económicamente a China mediante aranceles agresivos no funcionó y, por ello, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con su par Xi Jinping en una posición de menor fuerza, dice en charla con Sputnik el analista internacional Tadeo Casteglione."En la reunión de Pekín observamos un cambio radical de discurso en Donald Trump. Ahora no se presentó como el 'policía malo', sino como el 'policía bueno' que trata de engatusar a China a través de inversiones y cooperación. De algún modo, esto nos habla de la desesperación que hay en la Casa Blanca por querer imponer sus condiciones", sostiene el analista.Según Casteglione, "Washington ya no está en calidad de imponer condiciones a China" y ahora deberá "gestionar sus relaciones con Taiwán" si no quiere cruzar una línea roja en la que ha insistido Pekín.

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