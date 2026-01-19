Mundo
"La UE ha quedado cegada por su sesgo cognitivo de exagerar el concepto de seguridad", señala un medio
El diario Global Times señala la contradicción de la Unión Europea al calificar a China como un "rival" a pesar de su colaboración en infraestructura, a la vez...
Esta dualidad es calificada por el medio como una muestra de la "falta de columna vertebral"de de Europa, ya que tolera las presiones estadounidenses, pero castiga la inversión china bajo presiones externas.A la vez, el artículo advierte que el plan europeo de eliminar progresivamente la tecnología china en sectores críticos como telecomunicaciones y energía solar es una medida carente de justificación técnica o legal, que desafía la lógica del mercado y el razonamiento científico.Un ejemplo claro de esta política, señalan, es el caso de España y Huawei; a pesar de que Madrid defendió la legitimidad y seguridad de sus contratos, la presión de EEUU y la UE forzó una narrativa de riesgo inexistente. Según la nota, este tipo de acciones no solo perjudican a las empresas chinas, sino que erosionan el Estado de derecho y la integridad contractual dentro de la propia Europa.La transición de recomendaciones voluntarias a legislaciones vinculantes contra proveedores chinos refleja cómo Bruselas cede a las exigencias de Washington, asegura el Global Times, que añade que estas intervenciones de mercado tienen un costo alto: los operadores advierten que los precios para el consumidor subirán, considerando que más del 90% de los paneles solares en la UE provienen de China.El artículo sostiene que el intento de "reducción de riesgos" en relación a Pekín se ha convertido en una "reducción de desarrollo". Al sacrificar cadenas de suministro eficientes y avanzadas para complacer la paranoia política de EEUU, Europa está frenando su propia transición ecológica y su actualización digital, lo que la deja en desventaja en la competencia global futura, apuntan.El artículo concluye que Europa corre el riesgo de perder su independencia y convertirse en un "peón tecnológico" y exhorta a los líderes europeos a despertar y recuperar su autonomía estratégica, abandonando los dobles estándares y volviendo al pragmatismo económico para evitar un futuro de aislamiento y dependencia absoluta.
El diario Global Times señala la contradicción de la Unión Europea al calificar a China como un "rival" a pesar de su colaboración en infraestructura, a la vez que mantiene una actitud sumisa ante Estados Unidos.
Esta dualidad es calificada por el medio como una muestra de la "falta de columna vertebral"de de Europa, ya que tolera las presiones estadounidenses, pero castiga la inversión china bajo presiones externas.
"La UE ha quedado cegada por su sesgo cognitivo de exagerar el concepto de seguridad y utilizar la manipulación política para socavar la cooperación económica y comercial bilateral normal", se lee en el medio.
A la vez, el artículo advierte que el plan europeo de eliminar progresivamente la tecnología china en sectores críticos como telecomunicaciones y energía solar es una medida carente de justificación técnica o legal, que desafía la lógica del mercado y el razonamiento científico.
Un ejemplo claro de esta política, señalan, es el caso de España y Huawei; a pesar de que Madrid defendió la legitimidad y seguridad de sus contratos, la presión de EEUU y la UE forzó una narrativa de riesgo inexistente. Según la nota, este tipo de acciones no solo perjudican a las empresas chinas, sino que erosionan el Estado de derecho y la integridad contractual dentro de la propia Europa.
La transición de recomendaciones voluntarias a legislaciones vinculantes contra proveedores chinos refleja cómo Bruselas cede a las exigencias de Washington, asegura el Global Times, que añade que estas intervenciones de mercado tienen un costo alto: los operadores advierten que los precios para el consumidor subirán, considerando que más del 90% de los paneles solares en la UE provienen de China.
El artículo sostiene que el intento de "reducción de riesgos" en relación a Pekín se ha convertido en una "reducción de desarrollo". Al sacrificar cadenas de suministro eficientes y avanzadas para complacer la paranoia política de EEUU, Europa está frenando su propia transición ecológica y su actualización digital, lo que la deja en desventaja en la competencia global futura, apuntan.
El artículo concluye que Europa corre el riesgo de perder su independencia y convertirse en un "peón tecnológico" y exhorta a los líderes europeos a despertar y recuperar su autonomía estratégica, abandonando los dobles estándares y volviendo al pragmatismo económico para evitar un futuro de aislamiento y dependencia absoluta.
