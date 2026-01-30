https://noticiaslatam.lat/20260130/son-una-violacion-total-del-derecho-internacional-las-amenazas-de-eeuu-contra-cuba-afirma-una-1170866662.html

"Son una violación total del derecho internacional" las amenazas de EEUU contra Cuba, afirma una experta

Desde el 3 de enero de este año, cuando un operativo estadounidense secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores... 30.01.2026, Sputnik Mundo

El mandatario republicano vaticinó recientemente la caída de la mayor de las Antillas al declarar ante periodistas: "Cuba fracasará muy pronto. Es realmente una nación que está muy cerca del colapso. Ya saben que obtenía su dinero de Venezuela. Obtenían el petróleo y ya no están recibiendo eso".La exembajadora de La Habana en Bélgica, Luxemburgo y jefa de misión ante la Unión Europea, advirtió que la sociedad civil toma en serio estas palabras, porque "este Gobierno (…) es impredecible. Por eso, debemos estar preparados para la batalla diplomática y la defensa del país en cualquier espacio".El Consejo de Defensa Nacional aprobó el 17 de enero los planes y medidas para pasar al Estado de Guerra, decisión que acontece tras la muerte de 32 militares cubanos durante el secuestro de Maduro y Flores, y está basada en la doctrina de Guerra de todo el pueblo, creada por el líder de la Revolución, Fidel Castro.Durante su discurso de homenaje a los hombres caídos, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que "no hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento con Estados Unidos".Preservación de la pazGoicochea refirió que, si bien la historia recoge otros momentos de tensión como la denominada Crisis de Octubre en 1962, en este caso, la peculiaridad es el contexto político internacional mediado por la expansión de la OTAN, la incorporación de estados catalogados como neutrales a esa alianza y el fortalecimiento de la derecha.Mencionó la reciente carta enviada por la ACNU al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que denuncia el uso selectivo del veto por EEUU en su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad.La misiva, de acuerdo con Goicochea, solicita a Guterres que inste, inequívocamente y sin dilación, a Washington a abstenerse de recurrir a la intimidación o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia de la nación caribeña, y condena el quebranto de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en 2014.En su opinión, la actual Administración estadounidense habla de "arrasar a Cuba" sin pensar en las consecuencias que tendría una acción militar contra la isla."Constituye un desprecio total por la vida y la seguridad de millones de niños, jóvenes, ancianos y mujeres, un pueblo que sufre desde hace más de seis décadas un brutal, criminal e ilegal bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico".¿Es posible un bloqueo naval?Según Pavel Alemán, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, luego de los sucesos del 3 de enero en Venezuela, Washington intenta ejercer presión sobre el Gobierno cubano porque conoce la dependencia de la isla de las importaciones de hidrocarburos para cubrir su demanda nacional.Respecto al posible establecimiento de un bloqueo naval a la nación caribeña, el académico señaló que "en el caso de Cuba, sería más bien imposibilitar la llegada de combustible a sus costas". Sin embargo, para el profesor universitario, la isla tiene una presencia significativa en los organismos internacionales y una relación sólida y profunda con sus aliados a nivel global, por tanto, "no sería la misma situación de Caracas, tampoco creo que la idea sea el establecimiento de un bloqueo naval".Para el experto, el ataque estadounidense en Venezuela fue percibido en términos de una advertencia muy dura para tomar medidas que le permitan a Cuba proteger su seguridad nacional y su soberanía. En este sentido, las maniobras militares funcionan como un disuasivo ante esa percepción de amenaza externa.A su juicio, "no necesariamente debe apreciarse la retórica estadounidense, sino medidas muy concretas como la prohibición a Venezuela de exportar petróleo a Cuba, algo que efectivamente sucede hoy en términos prácticos; sabemos que hay presiones importantes sobre México, incluso de algunos políticos estadounidenses para que cancelen las ventas de combustible a La Habana "El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recordó este 29 de enero la firma por los jefes de Estado y Gobierno de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), acontecida en La Habana."Hoy, la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América están en peligro por la doctrina belicista del Gobierno de EEUU de imponer 'la paz a través de la fuerza' y su marcado interés en revivir la desprestigiada Doctrina Monroe", escribió el canciller en su perfil de la red social X.

