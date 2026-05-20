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Comienzan las negociaciones entre Putin y Xi en formato extendido

Comienzan las negociaciones entre Putin y Xi en formato extendido

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, dieron un discurso de inicio de las conversaciones que se celebrarán con la... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T05:15+0000

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Vladímir Putin destacó el carácter amistoso y sustancial de las negociaciones con Xi Jinping, y calificó la asociación integral entre Rusia y China como modelo de relaciones internacionales. Asimismo, el mandatario ruso indicó que las relaciones entre Moscú y Pekín han resistido múltiples desafíos. "Estos cimientos inquebrantables han permitido que nuestras relaciones hayan superado con éxito, en más de una ocasión, las pruebas de solidez y sostenibilidad", postuló.Por su parte, Xi Jinping indicó que las dos naciones deben ejecutar plenamente los acuerdos alcanzados en el marco de la prolongación del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, al agregar que las relaciones entre China y Rusia entran en una nueva etapa de desarrollo acelerado.Un desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica, hecha por los líderes de las dos naciones, subrayó."Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y países importantes a nivel mundial, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica y de largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de nuestros respectivos países a través de una coordinación estratégica integral de mayor calidad, y trabajar para hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y razonable", enfatizó.

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