Comienzan las negociaciones entre Putin y Xi en formato extendido
05:15 GMT 20.05.2026 (actualizado: 06:00 GMT 20.05.2026)
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, dieron un discurso de inicio de las conversaciones
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El presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, dieron un discurso de inicio de las conversaciones que se celebrarán con la participación de las delegaciones de ambas partes.
Vladímir Putin destacó el carácter amistoso y sustancial de las negociaciones con Xi Jinping, y calificó la asociación integral entre Rusia y China como modelo de relaciones internacionales.
"La asociación integral y la cooperación estratégica entre Rusia y China en esta nueva era constituyen un modelo de relaciones interestatales en el mundo contemporáneo. Se basa en los principios de igualdad y respeto mutuo de los intereses, en el apoyo recíproco, la amistad y una auténtica buena vecindad. Nuestro objetivo es el bienestar y la prosperidad de los pueblos ruso y chino", destacó el jefe de Estado ruso.
Asimismo, el mandatario ruso indicó que las relaciones entre Moscú y Pekín han resistido múltiples desafíos.
"Estos cimientos inquebrantables han permitido que nuestras relaciones hayan superado con éxito, en más de una ocasión, las pruebas de solidez y sostenibilidad", postuló.
🗣💬 ¿Qué más declararon los presidentes de Rusia y China al iniciar las negociaciones en formato extendido?— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 20, 2026
🇷🇺 Vladímir Putin:
🔶 La asociación integral entre los dos países sirve de modelo para las relaciones internacionales en una era nueva.
🔶 “Nuestro objetivo es el… pic.twitter.com/cflMVNsjpU
Por su parte, Xi Jinping indicó que las dos naciones deben ejecutar plenamente los acuerdos alcanzados en el marco de la prolongación del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, al agregar que las relaciones entre China y Rusia entran en una nueva etapa de desarrollo acelerado.
Un desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica, hecha por los líderes de las dos naciones, subrayó.
"El unilateralismo y la hegemonía están resurgiendo, pero la paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo la aspiración del pueblo y la tendencia predominante de nuestra época", postuló el mandatario chino.
"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y países importantes a nivel mundial, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica y de largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de nuestros respectivos países a través de una coordinación estratégica integral de mayor calidad, y trabajar para hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y razonable", enfatizó.