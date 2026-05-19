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Putin llega a Pekín en una visita de Estado
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El avión del presidente ruso, Vladímir Putin, aterrizó en China, donde el mandatario permanecerá durante dos días y mantendrá encuentros con su par chino, Xi... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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El canciller de China, Wang Yi, recibió a Vladímir Putin en el aeropuerto. Estrecharon la mano y conversaron brevemente. Posteriormente, el ministro de Exteriores chino acompañó al presidente ruso hasta su automóvil Aurus, informa un corresponsal de Sputnik.Putin está acompañado por cinco vice primeros ministros, ocho ministros, responsables del Banco Central y de varias corporaciones estatales, así como por dirigentes regionales.La visita coincide con una fecha simbólica para las relaciones bilaterales: este año se conmemoran el 30 aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, así como el inicio del Año Dual de Educación.El presidente de Rusia realiza una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo de 2026, por invitación de Xi Jinping, informó el Kremlin. Como señaló el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, cualquier contacto entre los dos jefes de Estado contribuye a generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales.
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Putin llega a Pekín en una visita de Estado
15:58 GMT 19.05.2026 (actualizado: 16:33 GMT 19.05.2026)
El avión del presidente ruso, Vladímir Putin, aterrizó en China, donde el mandatario permanecerá durante dos días y mantendrá encuentros con su par chino, Xi Jinping, y con el primer ministro, Li Qiang.
El canciller de China, Wang Yi, recibió a Vladímir Putin en el aeropuerto. Estrecharon la mano y conversaron brevemente. Posteriormente, el ministro de Exteriores chino acompañó al presidente ruso hasta su automóvil Aurus, informa un corresponsal de Sputnik.
Putin está acompañado por cinco vice primeros ministros, ocho ministros, responsables del Banco Central y de varias corporaciones estatales, así como por dirigentes regionales.
La visita coincide con una fecha simbólica para las relaciones bilaterales: este año se conmemoran el 30 aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, así como el inicio del Año Dual de Educación.
El presidente de Rusia realiza una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo de 2026, por invitación de Xi Jinping, informó el Kremlin. Como señaló el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, cualquier contacto entre los dos jefes de Estado contribuye a generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales.