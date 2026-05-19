Reservas de petróleo se están agotando muy rápidamente, alerta director de la AIE
© AP Photo / Bela SzandelszkyIngeniero inspecciona la zona de recepción del oleoducto Druzhba en la refinería de petróleo más grande del país, en Százhalombatta, al sur de Budapest, Hungría
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Durante su intervención en la reunión de ministros de Finanzas del G7, Faith Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, alertó que los suministros almacenados solo cubrirán la demanda de unas pocas semanas, una situación crítica derivada de la parálisis en las rutas de tránsito de Oriente Medio tras el cierre del estrecho de Ormuz.
Esta interrupción en la vía marítima, por donde fluye regularmente una quinta parte de las exportaciones globales de crudo en tiempos de paz, se intensificó a raíz del estallido del conflicto bélico contra Irán lanzado por EEUU e Israel.
En respuesta a esta emergencia, la AIE autorizó la mayor liberación de reservas gubernamentales de la historia, logrando inyectar 2,5 millones de barriles diarios al mercado, explicó el funcionario.
No obstante, Birol enfatizó categóricamente que estas medidas de contingencia son limitadas y que los inventarios de seguridad estatales no son inagotables.
En respuesta a esta emergencia, la AIE autorizó la mayor liberación de reservas gubernamentales de la historia, logrando inyectar 2,5 millones de barriles diarios al mercado, explicó el funcionario.
No obstante, Birol enfatizó categóricamente que estas medidas de contingencia son limitadas y que los inventarios de seguridad estatales no son inagotables.
El jefe del organismo energético alertó además sobre el severo impacto colateral que este desabastecimiento tendrá en la estabilidad macroeconómica global. De prolongarse la crisis, sostuvo, el incremento sostenido en los precios de los combustibles ejercerá una presión directa sobre los costos de los alimentos, un escenario adverso que, según las previsiones de la AIE, impulsará drásticamente los índices de inflación a nivel internacional.
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