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El costo del petróleo Brent supera los 110 dólares por barril
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A las 22:23 GMT del 17 de mayo, los futuros del crudo de la marca Brent —referencial en Europa— con entrega en julio subieron un 1,24% respecto al cierre... 18.05.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, los futuros del crudo estadounidense WTI con entrega en julio avanzaban un 1,46%, hasta los 102,49 dólares por barril. La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán a finales de febrero, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
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El costo del petróleo Brent supera los 110 dólares por barril

03:45 GMT 18.05.2026
© AP Photo / Desmond BoylanUna bomba de pozo petrolífero en funcionamiento en Boca de Jaruco, Cuba.
Una bomba de pozo petrolífero en funcionamiento en Boca de Jaruco, Cuba. - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Desmond Boylan
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A las 22:23 GMT del 17 de mayo, los futuros del crudo de la marca Brent —referencial en Europa— con entrega en julio subieron un 1,24% respecto al cierre anterior, situándose en 110,62 dólares por barril.
Por su parte, los futuros del crudo estadounidense WTI con entrega en julio avanzaban un 1,46%, hasta los 102,49 dólares por barril.
Vertido de ánodos de cobre en el taller de la Planta Electrolítica de Cobre Kyshtym - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
Economía
Tensiones en el estrecho de Ormuz repercuten en la producción de cobre, alertan expertos
15 de mayo, 13:42 GMT
La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán a finales de febrero, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
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