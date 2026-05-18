El costo del petróleo Brent supera los 110 dólares por barril

Por su parte, los futuros del crudo estadounidense WTI con entrega en julio avanzaban un 1,46%, hasta los 102,49 dólares por barril. La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán a finales de febrero, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
A las 22:23 GMT del 17 de mayo, los futuros del crudo de la marca Brent —referencial en Europa— con entrega en julio subieron un 1,24% respecto al cierre anterior, situándose en 110,62 dólares por barril.
Por su parte, los futuros del crudo estadounidense WTI con entrega en julio avanzaban un 1,46%, hasta los 102,49 dólares por barril.
La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán a finales de febrero, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
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