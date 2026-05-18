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EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso

EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso

Sputnik Mundo

Washington prorrogó por 30 días la licencia para el transporte marítimo de petróleo ruso, confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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Según explicó, la medida busca "estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables en materia energética"."Esta extensión proporcionará mayor flexibilidad", resumió.La anterior licencia relativa a las importaciones de petróleo de Rusia expiró el 16 de mayo.

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