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EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso
EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso
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Washington prorrogó por 30 días la licencia para el transporte marítimo de petróleo ruso, confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en... 18.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-18T18:28+0000
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Según explicó, la medida busca "estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables en materia energética"."Esta extensión proporcionará mayor flexibilidad", resumió.La anterior licencia relativa a las importaciones de petróleo de Rusia expiró el 16 de mayo.
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EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso
Washington prorrogó por 30 días la licencia para el transporte marítimo de petróleo ruso, confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en su cuenta de X.
"El Departamento del Tesoro de EEUU emitirá una licencia general temporal de 30 días para brindar a las naciones más vulnerables la capacidad de acceder temporalmente al petróleo ruso actualmente varado en el mar", escribió.
Según explicó, la medida busca "estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables en materia energética".
"Esta extensión proporcionará mayor flexibilidad", resumió.
La anterior licencia relativa a las importaciones de petróleo de Rusia expiró el 16 de mayo.