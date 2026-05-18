Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260518/eeuu-prorroga-por-30-dias-la-autorizacion-para-el-suministro-maritimo-del-petroleo-ruso-1173502568.html
EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso
EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso
Sputnik Mundo
Washington prorrogó por 30 días la licencia para el transporte marítimo de petróleo ruso, confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en... 18.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-18T18:28+0000
2026-05-18T18:28+0000
economía
📈 mercados y finanzas
eeuu
scott bessent
departamento del tesoro de eeuu
petróleo
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/12/1173502691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b103006142b1a982c786959adf5003a8.jpg
Según explicó, la medida busca "estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables en materia energética"."Esta extensión proporcionará mayor flexibilidad", resumió.La anterior licencia relativa a las importaciones de petróleo de Rusia expiró el 16 de mayo.
https://noticiaslatam.lat/20260518/el-costo-del-petroleo-brent-supera-los-110-dolares-por-barril-1173496170.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/12/1173502691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_455316370e7f4dc65e1ec461f8f54914.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📈 mercados y finanzas, eeuu, scott bessent, departamento del tesoro de eeuu, petróleo, rusia
📈 mercados y finanzas, eeuu, scott bessent, departamento del tesoro de eeuu, petróleo, rusia

EEUU prorroga por 30 días la autorización para el suministro marítimo del petróleo ruso

18:28 GMT 18.05.2026
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimediaUn petrolero ruso
Un petrolero ruso - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Washington prorrogó por 30 días la licencia para el transporte marítimo de petróleo ruso, confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en su cuenta de X.

"El Departamento del Tesoro de EEUU emitirá una licencia general temporal de 30 días para brindar a las naciones más vulnerables la capacidad de acceder temporalmente al petróleo ruso actualmente varado en el mar", escribió.

Según explicó, la medida busca "estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables en materia energética".
"Esta extensión proporcionará mayor flexibilidad", resumió.
La anterior licencia relativa a las importaciones de petróleo de Rusia expiró el 16 de mayo.
Una bomba de pozo petrolífero en funcionamiento en Boca de Jaruco, Cuba. - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
Economía
El costo del petróleo Brent supera los 110 dólares por barril
03:45 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала