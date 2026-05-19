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¿Qué se puede esperar de la visita de Putin a China?

¿Qué se puede esperar de la visita de Putin a China?

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El encuentro oficial entre los presidentes chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente, aportará nuevas oportunidades estratégicas y un fuerte... 19.05.2026, Sputnik Mundo

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Por invitación de su par chino, Xi Jinping, el presidente ruso Vladímir Putin realiza una visita oficial a China que coincidirá con el 30.° aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre las dos potencias asiáticas. Además, la vista de Estado sucederá en el marco del 25.° aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia. En opinión del Global Times, lo anterior da cuenta de que, desde el inicio de la nueva era y sin importar cómo cambie el panorama internacional, Pekín y Moscú han sido socios estratégicos y compañeros en el camino del desarrollo y la revitalización. Parafraseando al mandatario chino, el medio remarca que lo que hace a la relación chino-rusa tan fuerte y vibrante es su vínculo basado en una amistad de buena vecindad permanente. De igual manera, la coordinación estratégica integral y la cooperación mutuamente beneficiosa. Al mismo tiempo, continúa, ambas naciones consideran el desarrollo de las relaciones bilaterales como una elección estratégica a largo plazo, no solamente como una cuestión de conveniencia. En ese sentido, dice, ambos países asiáticos han alcanzado una profunda confianza mutua y cooperación integral que ofrece un nuevo tipo de relación entre grandes potencias, más allá de las alianzas militares y políticas típicas. A su vez, esto ofrece un nuevo modelo para los intercambios entre grandes potencias y países vecinos.

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