¿Qué se puede esperar de la visita de Putin a China?
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping
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El encuentro oficial entre los presidentes chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente, aportará nuevas oportunidades estratégicas y un fuerte impulso a la cooperación entre China y Rusia, cuyas relaciones se encuentran en su mejor momento, escribe el diario asiático 'Global Times'.
Por invitación de su par chino, Xi Jinping, el presidente ruso Vladímir Putin realiza una visita oficial a China que coincidirá con el 30.° aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre las dos potencias asiáticas.
Además, la vista de Estado sucederá en el marco del 25.° aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia.
En opinión del Global Times, lo anterior da cuenta de que, desde el inicio de la nueva era y sin importar cómo cambie el panorama internacional, Pekín y Moscú han sido socios estratégicos y compañeros en el camino del desarrollo y la revitalización.
Parafraseando al mandatario chino, el medio remarca que lo que hace a la relación chino-rusa tan fuerte y vibrante es su vínculo basado en una amistad de buena vecindad permanente. De igual manera, la coordinación estratégica integral y la cooperación mutuamente beneficiosa.
"La relación entre China y Rusia posee fuerzas impulsoras endógenas y un valor estratégico único; no está dirigida contra ninguna tercera parte, ni se ve influida por ninguna tercera parte", destaca la nota.
Al mismo tiempo, continúa, ambas naciones consideran el desarrollo de las relaciones bilaterales como una elección estratégica a largo plazo, no solamente como una cuestión de conveniencia.
En ese sentido, dice, ambos países asiáticos han alcanzado una profunda confianza mutua y cooperación integral que ofrece un nuevo tipo de relación entre grandes potencias, más allá de las alianzas militares y políticas típicas. A su vez, esto ofrece un nuevo modelo para los intercambios entre grandes potencias y países vecinos.
"La orientación de los dos jefes de Estado es la mayor ventaja y la garantía fundamental detrás del desarrollo de alto nivel de las relaciones entre China y Rusia", sostiene el medio.
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