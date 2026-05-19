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Putin transmite un mensaje de video especial previo a su visita oficial a China

Putin transmite un mensaje de video especial previo a su visita oficial a China

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comparte un mensaje especial antes de comenzar su visita oficial a China, en donde tiene previsto sostener... 19.05.2026, Sputnik Mundo

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- ¡Queridos amigos chinos, los saludo!Me alegro de volver a visitar Pekín por invitación de mi viejo y buen amigo, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.El intercambio regular de visitas recíprocas y la celebración de negociaciones ruso-chinas de alto nivel es una parte importante e inherente a nuestros esfuerzos comunes para el desarrollo de todo el conjunto de relaciones entre los dos países y para la maximización de su verdaderamente ilimitado potencial.Quisiera recordar que, hace 25 años, Rusia y China suscribieron el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, que cimentó una base sólida para la formación de una cooperación genuinamente estratégica y una asociación integral en beneficio de nuestros países y pueblos.Para el día de hoy, las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel efectivamente sin precedentes. Su especial carácter se plasma en la atmósfera de entendimiento mutuo y confianza, en la disposición de cooperar en pie del beneficio mutuo y la igualdad, mantener un diálogo respetuoso, brindar apoyo recíproco en cuestiones relativas a los intereses subyacentes de los dos países, incluida la defensa de la soberanía y la unidad estatal.Rusia y China miran con seguridad al futuro y desarrollan activamente los contactos en materia de política, economía, defensa, amplían intercambios humanitarios, fomentan la comunicación interpersonal. Es decir, hacen conjuntamente todo lo que contribuye a la profundización de la cooperación bilateral y a la labor del desarrollo integral de nuestros Estados. Es importante que precisamente estos asuntos estén presentes en la agenda de las próximas negociaciones en Pekín.Valoro sinceramente el ánimo del presidente Xi Jinping de mantener con Rusia una cooperación a largo plazo. Considero que nuestros contactos, buenos y amistosos, ayudan a establecer los planes más audaces para el futuro y hacerlos realidad.Así, el intercambio comercial ruso-chino continúa creciendo, habiendo superado hace tiempo la marca de los 200.000 millones de dólares. Las transacciones se están realizando casi en su totalidad en rublos y yuanes. Se llevan a cabo grandes iniciativas en los ámbitos más importantes de la cooperación. Tras la celebración exitosa de los Años de Cultura duales, en enero fueron lanzados los Años de Cooperación en Educación ruso-chinos, llegando a ser estos el décimo proyecto intergubernamental de tal carácter en el espacio humanitario.Me gustaría destacar que la historia milenaria de China, sus logros en materia de cultura, arte y ciencia son tratados con mucha consideración en Rusia. Y estamos interesados en que nuestros pueblos vayan aproximándose, vayan comprendiéndose aún más, adapten todo lo bueno que hay en las ricas tradiciones y el patrimonio de los dos países.Por eso saludamos la implementación, sobre una base recíproca, del régimen de exención de visados entre nuestros países. Esto no solo contribuye a la activación de intercambios profesionales y turísticos, sino también abre nuevas oportunidades para la comunicación y el establecimiento de contactos entre los ciudadanos de Rusia y China.El estrecho vínculo estratégico ruso-chino desempeña un papel importante y estabilizador en el escenario mundial. Con ello, la amistad que mantenemos no está dirigida en contra de nadie, sino que trabajamos en pro de la paz y la prosperidad común.Precisamente, en el marco de tal lógica, Moscú y Pekín abogan de manera coordinada por la defensa del derecho internacional y las disposiciones de la Carta de la ONU en toda su plenitud, totalidad e interdependencia, apoyan la interacción activa en la línea de la ONU, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de los BRICS y otras estructuras multilaterales, haciendo un aporte considerable a la solución de los problemas acuciantes a escala global y regional.Estoy seguro de que juntos continuaremos haciendo todo lo posible para profundizar la asociación y la buena vecindad ruso-chinas en aras del desarrollo dinámico de nuestros dos países y del bienestar de nuestros pueblos, en interés del mantenimiento de la seguridad y la estabilidad globales.¡Nos vemos pronto en Pekín!Les agradezco su atención.

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