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El Kremlin revela la agenda de Putin para su próxima visita oficial a China

El Kremlin revela la agenda de Putin para su próxima visita oficial a China

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, celebrarán conversaciones tanto en formato reducido como ampliado durante la visita oficial... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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La visita de Putin tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo y coincide con motivo del 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre los dos países. En este documento se recogen los acuerdos sobre el apoyo mutuo en la defensa de la unidad estatal, el respeto, la elección del propio camino de desarrollo y la coordinación de posiciones en cuestiones internacionales. La alianza entre Rusia y China resulta especialmente necesaria en la situación mundial actual, ya que tiene un carácter estabilizador, subrayó Ushakov, al agregar que los países están intensificando la coordinación en la ONU, el BRICS, el G20 y otros foros internacionales.Con ello, Ushakov señaló que los presidentes ruso y chino tienen previsto celebrar tres reuniones más en 2026, en el marco de la cumbre de la OCS, en Kirguistán, la cumbre de los BRICS, en la India y la cumbre de la APEC, en China."Quiero señalar que esta visita no será la única reunión de nuestros dos líderes este año. Hay otras reuniones previstas. En concreto, [se reunirán] en la cumbre de la OCS en Biskek del 31 de agosto al 1 de septiembre", informó Ushakov. "Posteriormente, está previsto un encuentro bilateral en la cumbre de los BRICS en Nueva Deli, los días 12 y 13 de septiembre. Y después, en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen, los días 18 y 19 de noviembre", añadió.La agenda de Vladímir PutinTras las negociaciones entre Rusia y China del 20 de mayo se firmarán unos 40 documentos, de ellos, 21 serán concretados en presencia de los mandatarios, mientras que los restantes serán anunciados en la ceremonia, reveló Ushakov.Además, los líderes firmarán una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la asociación integral y la cooperación estratégica, así como sobre la profundización de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación. Señaló que en este documento se definen las líneas maestras del desarrollo de todo el conjunto de relaciones bilaterales multifacéticas entre Rusia y China, se esboza una visión común de las cuestiones candentes de la agenda internacional y se establecen los principales formatos de interacción en los asuntos mundiales. Agregó que, en el marco de la visita, serán firmados documentos intergubernamentales, interministeriales y comerciales que se refieren a la profundización de la cooperación en los ámbitos del comercio industrial, el transporte, la construcción, la educación, el cine y la energía nuclear, así como a la colaboración entre agencias de noticias.Una merienda informalLa visita de Putin a Pekín concluirá con una merienda informal con Xi Jinping que, según Ushakov, es el acto más importante del programa de trabajo del presidente ruso, ya que durante el evento se debaten las cuestiones más relevantes.Precisó que los dos jefes de Estado debatirán de forma amistosa y franca todos los temas más candentes."Nos estamos preparando para ello [la merienda], porque todo lo que hay que debatir en confianza, a puerta cerrada, de manera amistosa y franca, se discutirá allí, durante esta reunión con té, tras la cena de gala", añadió. Ushakov señaló que aún se desconoce cuánto durará la charla mientras toman el té y expresó su esperanza de que esta merienda se prolongue el mayor tiempo posible.

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