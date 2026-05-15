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Moscú sigue de cerca los resultados de la visita de Trump a China, destaca el Kremlin
Moscú sigue de cerca los resultados de la visita de Trump a China, destaca el Kremlin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, podrían abordar los contactos entre Pekín y Washington durante la próxima visita del... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Al mismo tiempo, el vocero presidencial ruso aseveró que el diálogo entre EEUU y China, la primera y la segunda economía del mundo, es objeto de especial atención por parte de todos los países.En este contexto, declaró que el Kremlin anunciará en breve las fechas de la visita de Putin a China."[La visita] se efectuará muy pronto. De hecho, los preparativos ya finalizaron, se han realizado todos los contactos y se han acordado los principales aspectos de la visita", comunicó Peskov.Además, el portavoz subrayó que en la agenda del viaje del presidente ruso a China figuran todos los aspectos de las relaciones bilaterales, así como la cooperación comercial y económica y los asuntos internacionales.
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Moscú sigue de cerca los resultados de la visita de Trump a China, destaca el Kremlin

09:53 GMT 15.05.2026 (actualizado: 10:01 GMT 15.05.2026)
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, podrían abordar los contactos entre Pekín y Washington durante la próxima visita del mandatario ruso a China, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Al mismo tiempo, el vocero presidencial ruso aseveró que el diálogo entre EEUU y China, la primera y la segunda economía del mundo, es objeto de especial atención por parte de todos los países.

"Esperamos obtener esta información [de los contactos entre Pekín y Washington], cuando estemos en China, como se dice, de primera mano", agregó.

En este contexto, declaró que el Kremlin anunciará en breve las fechas de la visita de Putin a China.
"[La visita] se efectuará muy pronto. De hecho, los preparativos ya finalizaron, se han realizado todos los contactos y se han acordado los principales aspectos de la visita", comunicó Peskov.
Además, el portavoz subrayó que en la agenda del viaje del presidente ruso a China figuran todos los aspectos de las relaciones bilaterales, así como la cooperación comercial y económica y los asuntos internacionales.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, llegan a una cena de Estado en el Gran Salón del Pueblo, el 14 de mayo de 2026 en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2026
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