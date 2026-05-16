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El Kremlin da a conocer las fechas de la visita de Putin a China

El Kremlin da a conocer las fechas de la visita de Putin a China

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizará una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo, por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, informa... 16.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-16T06:37+0000

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En el marco de la visita, el presidente ruso abordará con su homólogo chino, Xi Jinping, temas de interés para las relaciones bilaterales, así como "las vías para seguir profundizando la asociación integral y la cooperación estratégica" entre Moscú y Pekín, indica el comunicado del servicio de prensa del Kremlin.Entre otras actividades, Putin y Xi participarán en la ceremonia de inauguración de los Años de la Educación de Rusia y de China. Asimismo, está prevista una reunión entre el mandatario ruso y el primer ministro chino, Li Qiang, añaden desde el Kremlin.

https://noticiaslatam.lat/20260419/xi-jinping-califico-los-lazos-entre-china-y-rusia-como-valiosos-ante-el-caos-global-que-impera-1173137949.html

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