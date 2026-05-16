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El Kremlin da a conocer las fechas de la visita de Putin a China
El Kremlin da a conocer las fechas de la visita de Putin a China
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizará una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo, por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, informa... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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En el marco de la visita, el presidente ruso abordará con su homólogo chino, Xi Jinping, temas de interés para las relaciones bilaterales, así como "las vías para seguir profundizando la asociación integral y la cooperación estratégica" entre Moscú y Pekín, indica el comunicado del servicio de prensa del Kremlin.Entre otras actividades, Putin y Xi participarán en la ceremonia de inauguración de los Años de la Educación de Rusia y de China. Asimismo, está prevista una reunión entre el mandatario ruso y el primer ministro chino, Li Qiang, añaden desde el Kremlin.
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El Kremlin da a conocer las fechas de la visita de Putin a China

06:37 GMT 16.05.2026
© Sputnik / Mikhaíl Tereschenko / Acceder al contenido multimediaEl presidente de China, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizará una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo, por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, informa el servicio de prensa del Kremlin.
En el marco de la visita, el presidente ruso abordará con su homólogo chino, Xi Jinping, temas de interés para las relaciones bilaterales, así como "las vías para seguir profundizando la asociación integral y la cooperación estratégica" entre Moscú y Pekín, indica el comunicado del servicio de prensa del Kremlin.
"Al término de las negociaciones, está prevista la suscripción de una declaración conjunta al más alto nivel y de una serie de documentos bilaterales intergubernamentales, interinstitucionales y de otro tipo", subraya la nota.
Entre otras actividades, Putin y Xi participarán en la ceremonia de inauguración de los Años de la Educación de Rusia y de China. Asimismo, está prevista una reunión entre el mandatario ruso y el primer ministro chino, Li Qiang, añaden desde el Kremlin.
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