Moscú tiene las "más serias expectativas" de la próxima visita de Putin a China, indica el Kremlin
© Sputnik / RIA Novosti / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, presidente de China, durante una reunión en el Kremlin, el 8 de mayo de 2025
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Rusia deposita grandes esperanzas en el viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a China los días 19 y 20 de mayo, declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov. También destacó el carácter de relaciones que se mantiene entre ambos países.
"Cada nuevo contacto entre los jefes de Estado de ambos países contribuye a la creación de un nuevo impulso adicional al futuro desarrollo y la ampliación de las relaciones", señaló a la prensa.
Además, subrayó que las expectativas de Moscú ante la próxima visita del presidente ruso a Pekín "son las más serias" y acentuó que se abordarán todos los asuntos económicos que figuran en la agenda bilateral.
En este contexto, recalcó que Rusia desarrolla relaciones autónomas y polifacéticas con el gigante asiático.
En este contexto, recalcó que Rusia desarrolla relaciones autónomas y polifacéticas con el gigante asiático.
"Estamos desarrollando relaciones independientes y muy polifacéticas con China, a las que tanto nosotros como nuestros amigos chinos denominamos una asociación estratégica privilegiada y especial", sostuvo.
Asimismo, el portavoz detalló que la delegación que acompañará al mandatario ruso durante su visita a China estará integrada por vice primeros ministros, ministros y jefes de empresas estatales y privadas.
Anteriormente, el servicio de prensa del Kremlin informó que Putin realizará una visita de Estado a Pekín los días 19 y 20 de mayo, por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.
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