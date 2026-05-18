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Moscú tiene las "más serias expectativas" de la próxima visita de Putin a China, indica el Kremlin

Moscú tiene las "más serias expectativas" de la próxima visita de Putin a China, indica el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia deposita grandes esperanzas en el viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a China los días 19 y 20 de mayo, declaró el portavoz presidencial, Dmitri... 18.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-18T12:01+0000

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Además, subrayó que las expectativas de Moscú ante la próxima visita del presidente ruso a Pekín "son las más serias" y acentuó que se abordarán todos los asuntos económicos que figuran en la agenda bilateral.En este contexto, recalcó que Rusia desarrolla relaciones autónomas y polifacéticas con el gigante asiático."Estamos desarrollando relaciones independientes y muy polifacéticas con China, a las que tanto nosotros como nuestros amigos chinos denominamos una asociación estratégica privilegiada y especial", sostuvo.Asimismo, el portavoz detalló que la delegación que acompañará al mandatario ruso durante su visita a China estará integrada por vice primeros ministros, ministros y jefes de empresas estatales y privadas.Anteriormente, el servicio de prensa del Kremlin informó que Putin realizará una visita de Estado a Pekín los días 19 y 20 de mayo, por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

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