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Cuando Occidente se encuentra con una China innovadora, "el único camino viable es la cooperación"

Cuando Occidente se encuentra con una China innovadora, "el único camino viable es la cooperación"

Sputnik Mundo

El diario 'Global Times' sostiene que la transformación del gigante asiático en una potencia de innovación tecnológica global representa una oportunidad para... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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Según el medio, la rápida evolución de China en sectores de vanguardia obliga a un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, donde la confrontación debe ser sustituida por alianzas estratégicas beneficiosas para ambas partes. "El único camino viable es la cooperación", se lee en la publicación.En su análisis, publicado tras la visita esta semana del presidente de EEUU, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping, el Global Times asegura que el ecosistema innovador de China ha alcanzado una madurez que lo hace indispensable para el desarrollo global. El medio resalta que el avance de Pekín en áreas como las energías limpias, la inteligencia artificial y la manufactura avanzada no debe ser percibido como una amenaza por las potencias occidentales. Por el contrario, señala en que la infraestructura tecnológica y las capacidades de producción de China ofrecen una plataforma única para potenciar la competitividad de las propias empresas occidentales."Bajo este nuevo paradigma, el arsenal tradicional de proteccionismo occidental —aranceles, cuotas y barreras comerciales— se desmoronará uno a uno. Ya no se trata de una guerra de cantidades; es una lucha a vida o muerte por la creatividad, y esta última no puede ser contenida por el proteccionismo", señala el diario.Asimismo, Global Times enfatiza que la comunidad empresarial e industrial de Occidente muestra una disposición muy diferente a la de sus respectivos Gobiernos, evidenciando un creciente interés por mantener y expandir sus vínculos con el mercado asiático. La publicación argumenta que los líderes corporativos globales reconocen de forma pragmática que la exclusión de China de las cadenas de suministro de alta tecnología es inviable, y que la participación directa en el dinámico entorno de innovación chino es fundamental para su propia supervivencia comercial.El diario afirma que, ante los desafíos globales del siglo XXI, la cooperación mutua se erige como la única vía legítima y sostenible para la estabilidad internacional. Una relación constructiva y de beneficio mutuo entre Occidente y China no solo servirá como un motor clave para el crecimiento económico mundial, argumentan, sino que también permitirá abordar con mayor eficacia problemáticas globales complejas mediante la integración de capacidades científicas y tecnológicas.

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