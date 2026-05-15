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Xi y Trump logran consenso para atender "asuntos que les preocupan", según autoridades chinas
Xi y Trump logran consenso para atender "asuntos que les preocupan", según autoridades chinas
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El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzaron un consenso para resolver temas relevantes, informó el Ministerio de... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Xi y Trump logran consenso para atender "asuntos que les preocupan", según autoridades chinas

03:50 GMT 15.05.2026
© AP Photo / Kenny HolstonLos presidentes Xi Jinping y Donald Trump.
Los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Kenny Holston
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El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzaron un consenso para resolver temas relevantes, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.
"Los líderes de ambos países alcanzaron un importante consenso respecto a una resolución adecuada de los asuntos que generan preocupación en ambas partes", indicó en un comunicado, sin ahondar en más detalles.
El mandatario estadounidense realiza una visita de Estado a China, la cual inició el 13 y concluye el 15 de mayo.
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