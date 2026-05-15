https://noticiaslatam.lat/20260515/xi-y-trump-logran-consenso-para-atender-asuntos-que-les-preocupan-segun-autoridades-chinas---1173461534.html
Xi y Trump logran consenso para atender "asuntos que les preocupan", según autoridades chinas
Xi y Trump logran consenso para atender "asuntos que les preocupan", según autoridades chinas
Sputnik Mundo
El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzaron un consenso para resolver temas relevantes, informó el Ministerio de... 15.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-15T03:50+0000
2026-05-15T03:50+0000
2026-05-15T03:50+0000
internacional
política
donald trump
xi jinping
china
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173461361_0:105:1024:682_1920x0_80_0_0_24daa477d5e4085f56229f6e067d7bcd.jpg
El mandatario estadounidense realiza una visita de Estado a China, la cual inició el 13 y concluye el 15 de mayo.
china
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173461361_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_40892ae3abeed3aacdc0a6989353bf38.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, donald trump, xi jinping, china, eeuu
política, donald trump, xi jinping, china, eeuu
Xi y Trump logran consenso para atender "asuntos que les preocupan", según autoridades chinas
El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzaron un consenso para resolver temas relevantes, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.
"Los líderes de ambos países alcanzaron un importante consenso respecto a una resolución adecuada de los asuntos que generan preocupación en ambas partes", indicó en un comunicado, sin ahondar en más detalles.
El mandatario estadounidense
realiza una visita de Estado a China,
la cual inició el 13 y concluye el 15 de mayo.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar