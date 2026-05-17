https://noticiaslatam.lat/20260517/rusia-derriba-1054-drones-y-abate-a-mas-de-1100-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1173489211.html
Rusia derriba 1.054 drones y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia derriba 1.054 drones y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia derribaron 1.054 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Kiev perdió unos... 17.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-17T12:11+0000
2026-05-17T12:11+0000
2026-05-17T12:11+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173488891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f16270c4b3e45d13c17663ec416807.jpg
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 155 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil Flamingo, un Neptun-MD, así como derribó 1.054 aeronaves no tripuladas.La Flota del Mar Negro destruyó 6 lanchas no tripuladas de las FFAA de Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173488891_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_165e533dd3a25273772e8ec68690dace.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia derriba 1.054 drones y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia derribaron 1.054 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Kiev perdió unos 1.115 militares en todos los frentes, agregan desde la entidad castrense.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 155 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de montaje de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 164 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil Flamingo, un Neptun-MD, así como derribó 1.054 aeronaves no tripuladas.
La Flota del Mar Negro destruyó 6 lanchas no tripuladas de las FFAA de Ucrania.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 147.927 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.341 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.722 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.965 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 61.796 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.