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El Líbano pide a EEUU presionar a Israel para detener agresiones
El Líbano pide a EEUU presionar a Israel para detener agresiones
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El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a Washington presionar a Tel Aviv para detener los ataques y operaciones militares israelíes en el sur del país. 12.05.2026, Sputnik Mundo
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Aoun también denunció la destrucción y demolición de viviendas en aldeas del sur libanés. Israel, por su parte, sostiene que sus operaciones buscan combatir a militantes del movimiento chií Hizbulá, presuntamente infiltrados en zonas civiles. Las autoridades libanesas informaron que revisaron los preparativos para una tercera ronda de conversaciones entre representantes de Líbano e Israel, prevista próximamente en la capital de EEUU.
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El Líbano pide a EEUU presionar a Israel para detener agresiones

00:35 GMT 12.05.2026
© AP Photo / Hassan AmmarUn hombre toma fotografías de los escombros de los edificios destruidos en un ataque aéreo israelí en Dahie, en los suburbios del sur de Beirut, el Líbano, el 15 de marzo de 2026
Un hombre toma fotografías de los escombros de los edificios destruidos en un ataque aéreo israelí en Dahie, en los suburbios del sur de Beirut, el Líbano, el 15 de marzo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
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El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a Washington presionar a Tel Aviv para detener los ataques y operaciones militares israelíes en el sur del país.
Aoun también denunció la destrucción y demolición de viviendas en aldeas del sur libanés. Israel, por su parte, sostiene que sus operaciones buscan combatir a militantes del movimiento chií Hizbulá, presuntamente infiltrados en zonas civiles.
Las autoridades libanesas informaron que revisaron los preparativos para una tercera ronda de conversaciones entre representantes de Líbano e Israel, prevista próximamente en la capital de EEUU.
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