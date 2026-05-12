https://noticiaslatam.lat/20260512/el-libano-pide-a-eeuu-presionar-a-israel-para-detener-agresiones---1173421829.html
El Líbano pide a EEUU presionar a Israel para detener agresiones
El Líbano pide a EEUU presionar a Israel para detener agresiones
Sputnik Mundo
El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a Washington presionar a Tel Aviv para detener los ataques y operaciones militares israelíes en el sur del país. 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T00:35+0000
2026-05-12T00:35+0000
2026-05-12T00:35+0000
internacional
israel
eeuu
hizbulá
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/14/1172638512_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_42ef1a8758c8e9f8751269e5481acfd5.jpg
Aoun también denunció la destrucción y demolición de viviendas en aldeas del sur libanés. Israel, por su parte, sostiene que sus operaciones buscan combatir a militantes del movimiento chií Hizbulá, presuntamente infiltrados en zonas civiles. Las autoridades libanesas informaron que revisaron los preparativos para una tercera ronda de conversaciones entre representantes de Líbano e Israel, prevista próximamente en la capital de EEUU.
israel
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/14/1172638512_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_4b3a4ece3b4c0df671b50cf8841eb7ce.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israel, eeuu, hizbulá, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
israel, eeuu, hizbulá, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
El Líbano pide a EEUU presionar a Israel para detener agresiones
El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a Washington presionar a Tel Aviv para detener los ataques y operaciones militares israelíes en el sur del país.
Aoun también denunció
la destrucción y demolición de viviendas en aldeas del sur libanés
. Israel, por su parte, sostiene que sus operaciones
buscan combatir a militantes del movimiento chií Hizbulá,
presuntamente infiltrados en zonas civiles.
Las autoridades libanesas informaron que revisaron los preparativos para una tercera ronda de
conversaciones entre representantes de Líbano e Israel, prevista próximamente en la capital de EEUU.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar