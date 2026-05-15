EEUU y China trabajarán "la nueva visión" del vínculo bilateral para reflejarla en acciones, según Pekín

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, señaló que los líderes coincidieron en construir una relación de "estabilidad estratégica constructiva", basada en cooperación, competencia dentro de los límites apropiados y manejo de diferencias para evitar confrontaciones entre sus países. Sobre Taiwán, Gou advirtió que se trata del asunto "más importante" en la relación bilateral y aseguró que, si no se maneja adecuadamente, podría derivar en enfrentamientos, e incluso, conflictos entre ambos países.
Las autoridades de la nación asiática anunciaron que, en conjunto con Washington, emplearán estrategias para la nueva perspectiva acordada por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, con el objetivo de impulsar una relación "estable, sólida y sostenible" entre ambas potencias.
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, señaló que los líderes coincidieron en construir una relación de "estabilidad estratégica constructiva", basada en cooperación, competencia dentro de los límites apropiados y manejo de diferencias para evitar confrontaciones entre sus países.
Sobre Taiwán, Gou advirtió que se trata del asunto "más importante" en la relación bilateral y aseguró que, si no se maneja adecuadamente, podría derivar en enfrentamientos, e incluso, conflictos entre ambos países.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).