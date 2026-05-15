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EEUU y China trabajarán "la nueva visión" del vínculo bilateral para reflejarla en acciones, según Pekín
EEUU y China trabajarán "la nueva visión" del vínculo bilateral para reflejarla en acciones, según Pekín
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Las autoridades de la nación asiática anunciaron que, en conjunto con Washington, emplearán estrategias para la nueva perspectiva acordada por los presidentes... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, señaló que los líderes coincidieron en construir una relación de "estabilidad estratégica constructiva", basada en cooperación, competencia dentro de los límites apropiados y manejo de diferencias para evitar confrontaciones entre sus países. Sobre Taiwán, Gou advirtió que se trata del asunto "más importante" en la relación bilateral y aseguró que, si no se maneja adecuadamente, podría derivar en enfrentamientos, e incluso, conflictos entre ambos países.
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EEUU y China trabajarán "la nueva visión" del vínculo bilateral para reflejarla en acciones, según Pekín

02:30 GMT 15.05.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinLos presidentes Donald Trump y Xi Jinping.
Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
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Las autoridades de la nación asiática anunciaron que, en conjunto con Washington, emplearán estrategias para la nueva perspectiva acordada por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, con el objetivo de impulsar una relación "estable, sólida y sostenible" entre ambas potencias.
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, señaló que los líderes coincidieron en construir una relación de "estabilidad estratégica constructiva", basada en cooperación, competencia dentro de los límites apropiados y manejo de diferencias para evitar confrontaciones entre sus países.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, llegan a una cena de Estado en el Gran Salón del Pueblo, el 14 de mayo de 2026 en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2026
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Xi califica de histórica la actual visita de Trump a China
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Sobre Taiwán, Gou advirtió que se trata del asunto "más importante" en la relación bilateral y aseguró que, si no se maneja adecuadamente, podría derivar en enfrentamientos, e incluso, conflictos entre ambos países.
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