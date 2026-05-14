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Xi califica de histórica la actual visita de Trump a China

Xi califica de histórica la actual visita de Trump a China

Sputnik Mundo

Pekín y Washington acordaron construir relaciones constructivas y estables, señaló el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en un banquete... 14.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-14T10:55+0000

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El jefe de Estado chino subrayó que los lazos chino-estadounidenses son actualmente "las relaciones bilaterales más importantes en el mundo". Además, instó a su homólogo estadounidense a que juntos guíen el rumbo correcto de las relaciones entre ambos países.En sus palabras, los conceptos de la revitalización nacional de China y la restauración de la grandeza de Estados Unidos pueden realizarse simultáneamente, sin contradicción alguna.A su vez, el presidente estadounidense declaró que las reuniones con la delegación china fueron extremadamente positivas y fructíferas. Además, el mandatario estadounidense calificó de "fantástico" el primer día de su visita a Pekín y agradeció a su homólogo chino su hospitalidad. Asimismo, invitó a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar EEUU. Trump también calificó a las relaciones entre China y EEUU como las más relevantes del mundo actualmente.A finales de noviembre, Xi Jinping invitó a Donald Trump a visitar el país asiático en abril. A mediados de febrero, la Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense viajaría a China del 31 de marzo al 2 de abril, pero la visita se pospuso para el período del 13 al 15 de mayo debido a la escalada bélica en torno a Irán.En esta visita, que se desarrolla del 13 al 15 de mayo, a Trump le acompañan una veintena de ejecutivos empresariales, entre ellos Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) y Elon Musk (Tesla, SpaceX). Antes del viaje, el jefe de la Casa Blanca afirmó que durante las negociaciones pedirá a su homólogo chino que "abra" a China al trabajo de las empresas estadounidenses.

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