Xi califica de histórica la actual visita de Trump a China
10:55 GMT 14.05.2026 (actualizado: 11:26 GMT 14.05.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinEl presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, llegan a una cena de Estado en el Gran Salón del Pueblo, el 14 de mayo de 2026 en Pekín
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Síguenos en
Pekín y Washington acordaron construir relaciones constructivas y estables, señaló el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en un banquete de Estado. Agregó que la visita del mandatario de EEUU, Donald Trump, a China es un evento histórico.
El jefe de Estado chino subrayó que los lazos chino-estadounidenses son actualmente "las relaciones bilaterales más importantes en el mundo". Además, instó a su homólogo estadounidense a que juntos guíen el rumbo correcto de las relaciones entre ambos países.
"En medio de las convulsiones e incertidumbres del mundo actual, las relaciones entre China y Estados Unidos afectan los intereses de más de 8.000 millones de personas en todo el mundo. Debemos asumir conjuntamente esta responsabilidad histórica y guiar el rumbo correcto de las relaciones entre China y Estados Unidos", subrayó.
En sus palabras, los conceptos de la revitalización nacional de China y la restauración de la grandeza de Estados Unidos pueden realizarse simultáneamente, sin contradicción alguna.
A su vez, el presidente estadounidense declaró que las reuniones con la delegación china fueron extremadamente positivas y fructíferas. Además, el mandatario estadounidense calificó de "fantástico" el primer día de su visita a Pekín y agradeció a su homólogo chino su hospitalidad. Asimismo, invitó a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar EEUU.
"Gracias nuevamente, presidente Xi Jinping, por esta maravillosa bienvenida. Es un gran honor invitarlos a usted y a la señora Peng a visitarnos en la Casa Blanca el 24 de septiembre, y esperamos con ilusión su visita", expresó Trump durante un banquete de gala en Pekín.
Trump también calificó a las relaciones entre China y EEUU como las más relevantes del mundo actualmente.
A finales de noviembre, Xi Jinping invitó a Donald Trump a visitar el país asiático en abril. A mediados de febrero, la Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense viajaría a China del 31 de marzo al 2 de abril, pero la visita se pospuso para el período del 13 al 15 de mayo debido a la escalada bélica en torno a Irán.
En esta visita, que se desarrolla del 13 al 15 de mayo, a Trump le acompañan una veintena de ejecutivos empresariales, entre ellos Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) y Elon Musk (Tesla, SpaceX). Antes del viaje, el jefe de la Casa Blanca afirmó que durante las negociaciones pedirá a su homólogo chino que "abra" a China al trabajo de las empresas estadounidenses.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.