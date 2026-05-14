https://noticiaslatam.lat/20260514/un-golpe-a-todo-el-sistema-escandalo-en-kiev-pone-en-jaque-al-circulo-de-zelenski-segun-medios-1173451321.html
"Un golpe a todo el sistema": escándalo en Kiev pone en jaque al círculo de Zelenski, según medios
"Un golpe a todo el sistema": escándalo en Kiev pone en jaque al círculo de Zelenski, según medios
Sputnik Mundo
El arresto del exjefe de la Oficina de Volodímir Zelenski, Andréi Yermak, generó en Kiev una sensación de inicio de "cambios globales en el poder", en un... 14.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-14T18:01+0000
2026-05-14T18:01+0000
2026-05-14T18:01+0000
internacional
volodímir zelenski
política
ucrania
🌍 europa
corrupción
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1e/1168969921_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_549d2e487dc27dcf807ae6f21f0b9e23.jpg
Según la publicación, la apertura de causas contra personas allegadas a Zelenski y a su círculo más cercano podría llevarlo a un "vacío político". Zelenski trataría de detener este proceso, aunque no de inmediato, desviando la atención hacia otros asuntos noticiosos. No obstante, la tendencia sería ineludible y tendría dos posibles resultados: renunciar o aceptar ciertas condiciones políticas.Esta semana, Yermak fue acusado de participar en maniobras de lavado de dinero tras los allanamientos a su residencia. El tribunal confiscó bienes relacionados con el caso y le ordenó la prisión preventiva con la posibilidad de pagar una fianza de 3,1 millones de dólares. Yermak fue destituido en noviembre, en medio de un escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano.El 10 de noviembre del 2025, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) anunció la realización de una operación especial a gran escala en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El 11 de noviembre, la entidad presentó cargos contra siete miembros de una organización criminal implicada en la corrupción en el sector energético. Entre sus miembros figuró el empresario y colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich. El ex vice primer ministro de Ucrania Alexéi Chernishov también resultó implicado en el caso.
https://noticiaslatam.lat/20260512/un-golpe-directo-contra-zelenski-la-cancilleria-rusa-comenta-el-nuevo-episodio-del-escandalo-de-1173429030.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1e/1168969921_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_27155b0388341f5188308943cbc62d11.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
volodímir zelenski, política, ucrania, 🌍 europa, corrupción
volodímir zelenski, política, ucrania, 🌍 europa, corrupción
"Un golpe a todo el sistema": escándalo en Kiev pone en jaque al círculo de Zelenski, según medios
El arresto del exjefe de la Oficina de Volodímir Zelenski, Andréi Yermak, generó en Kiev una sensación de inicio de "cambios globales en el poder", en un contexto donde el entorno de Zelenski podría verse progresivamente debilitado, informan medios ucranianos.
"Un golpe a Yermak (...) supone un golpe a todo el sistema de control de Zelenski sobre el poder y la estructura política vertical del país", señala el portal ucraniano Strana.
Según la publicación, la apertura de causas contra personas allegadas a Zelenski y a su círculo más cercano podría llevarlo a un "vacío político". Zelenski trataría de detener este proceso, aunque no de inmediato, desviando la atención hacia otros asuntos noticiosos. No obstante, la tendencia sería ineludible y tendría dos posibles resultados: renunciar o aceptar ciertas condiciones políticas.
Esta semana, Yermak fue acusado
de participar en maniobras de lavado de dinero
tras los allanamientos a su residencia. El tribunal confiscó bienes relacionados con el caso y le ordenó la prisión preventiva
con la posibilidad de pagar una fianza de 3,1 millones de dólares
. Yermak fue destituido en noviembre, en medio de un escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano.
El 10 de noviembre del 2025, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) anunció la realización de una operación especial a gran escala
en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El 11 de noviembre, la entidad presentó cargos contra siete
miembros de una organización criminal implicada en la corrupción en el sector energético. Entre sus miembros figuró el empresario y colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich
. El ex vice primer ministro de Ucrania Alexéi Chernishov
también resultó implicado en el caso.