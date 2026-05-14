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"Un golpe a todo el sistema": escándalo en Kiev pone en jaque al círculo de Zelenski, según medios

"Un golpe a todo el sistema": escándalo en Kiev pone en jaque al círculo de Zelenski, según medios

Sputnik Mundo

El arresto del exjefe de la Oficina de Volodímir Zelenski, Andréi Yermak, generó en Kiev una sensación de inicio de "cambios globales en el poder", en un... 14.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-14T18:01+0000

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Según la publicación, la apertura de causas contra personas allegadas a Zelenski y a su círculo más cercano podría llevarlo a un "vacío político". Zelenski trataría de detener este proceso, aunque no de inmediato, desviando la atención hacia otros asuntos noticiosos. No obstante, la tendencia sería ineludible y tendría dos posibles resultados: renunciar o aceptar ciertas condiciones políticas.Esta semana, Yermak fue acusado de participar en maniobras de lavado de dinero tras los allanamientos a su residencia. El tribunal confiscó bienes relacionados con el caso y le ordenó la prisión preventiva con la posibilidad de pagar una fianza de 3,1 millones de dólares. Yermak fue destituido en noviembre, en medio de un escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano.El 10 de noviembre del 2025, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) anunció la realización de una operación especial a gran escala en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El 11 de noviembre, la entidad presentó cargos contra siete miembros de una organización criminal implicada en la corrupción en el sector energético. Entre sus miembros figuró el empresario y colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich. El ex vice primer ministro de Ucrania Alexéi Chernishov también resultó implicado en el caso.

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