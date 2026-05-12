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"Se avecinan grandes problemas": medios estadounidenses señalan los desafíos que Zelenski no puede afrontar
"Se avecinan grandes problemas": medios estadounidenses señalan los desafíos que Zelenski no puede afrontar
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Debido al gran número de problemas sin resolver, crece la sensación de desesperanza en Ucrania, según la revista estadounidense 'The American Conservative'... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T13:03+0000
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Pese al optimismo de los gobiernos y medios occidentales, la situación sobre el terreno es cada vez más desesperada para el país. En el frente, la situación es crítica para Ucrania, ya que sus Fuerzas Armadas sufren escasez de personal y las tropas rusas avanzan en todas las direcciones. Además, Volodímir Zelenski se enfrenta a una serie de problemas en la política exterior e interior y en la demografía, señala la revista.Ucrania también está perdiendo el apoyo de sus aliados occidentales y el ingreso en la UE es una esperanza lejana que podría no llegar antes de 2035, señalan los autores del artículo."Ucrania no recuperará los territorios perdidos. Incluso sus aliados más cercanos lo han reconocido. A finales de abril, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que, cuando Ucrania finalmente firme un tratado de paz con Rusia, 'es posible que parte del territorio ucraniano deje de ser ucraniano'. El sueño de la OTAN ha muerto. Y el sueño de la UE se muestra casi igual de ilusorio", escribe el medio.Sin embargo, según la revista, los problemas no se deben únicamente a la superioridad de Rusia o a la pérdida de confianza de sus aliados occidentales. También radican en el propio país: en el gobierno de Zelenski y en la situación política interna. De acuerdo con el artículo, en medio de escándalos de corrupción, la confianza en Zelenski está disminuyendo y el pueblo ucraniano podría desear un líder diferente. Además, Zelenski ha enfrentado resistencia dentro de su propio partido, donde varios parlamentarios protestan contra sus políticas.La nación ucraniana también peligra demográficamente, advierte The American Conservative. Desde 2014, la población ha caído en más de 10 millones. Ucrania tiene ahora la esperanza de vida más baja de Europa y la tasa de natalidad más baja del mundo. La ONU proyecta solo 16 millones de habitantes para 2050.La ayuda militar de EEUU se agota y las perspectivas militares, políticas y demográficas son cada vez más sombrías, concluyeron los autores.En febrero, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción descubrieron un esquema de sobornos por al menos 100 millones de dólares mediante contratos inflados y sobornos. Los implicados incluyen a Timur Míndich, exsocio comercial de Zelenski, Alexéi Chernishov, ex vice primer ministro, los entonces ministros de Energía y Justicia, Guerman Galúschenko y Denís Maliuska, así como a Andréi Yermak, quien en ese momento era jefe de la Oficina presidencial.El 10 de noviembre del 2025, la NABU anunció la realización de una operación especial a gran escala en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El diputado del Parlamento Yaroslav Zhelezniak informó que la NABU estaba realizando registros en la vivienda del exministro de Energía y, en ese momento, ministro de Justicia, Guerman Galúschenko, así como en la empresa Energoatom. Se informó que los agentes de la NABU también llegaron con registros a Míndich, quien, según resultó, había logrado abandonar Ucrania con antelación.El 11 de mayo, Andréi Yermak fue acusado de participar en maniobras de lavado de dinero tras los allanamientos a su residencia.
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"Se avecinan grandes problemas": medios estadounidenses señalan los desafíos que Zelenski no puede afrontar

13:03 GMT 12.05.2026
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Zelenski tiene aún menos cartas en el conflicto ucraniano, indica Trump - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
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Debido al gran número de problemas sin resolver, crece la sensación de desesperanza en Ucrania, según la revista estadounidense 'The American Conservative'. Agrega que se avecina un período de grandes dificultades para el liderazgo del país.
Pese al optimismo de los gobiernos y medios occidentales, la situación sobre el terreno es cada vez más desesperada para el país. En el frente, la situación es crítica para Ucrania, ya que sus Fuerzas Armadas sufren escasez de personal y las tropas rusas avanzan en todas las direcciones. Además, Volodímir Zelenski se enfrenta a una serie de problemas en la política exterior e interior y en la demografía, señala la revista.

"Se avecinan grandes problemas para Ucrania (...). Y no solo porque están perdiendo la guerra, lo cual es cierto", subraya The American Conservative.

Ucrania también está perdiendo el apoyo de sus aliados occidentales y el ingreso en la UE es una esperanza lejana que podría no llegar antes de 2035, señalan los autores del artículo.
"Ucrania no recuperará los territorios perdidos. Incluso sus aliados más cercanos lo han reconocido. A finales de abril, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que, cuando Ucrania finalmente firme un tratado de paz con Rusia, 'es posible que parte del territorio ucraniano deje de ser ucraniano'. El sueño de la OTAN ha muerto. Y el sueño de la UE se muestra casi igual de ilusorio", escribe el medio.
Sin embargo, según la revista, los problemas no se deben únicamente a la superioridad de Rusia o a la pérdida de confianza de sus aliados occidentales. También radican en el propio país: en el gobierno de Zelenski y en la situación política interna.
Banderas de Ucrania y Unión Europea - Sputnik Mundo, 1920, 25.04.2026
Internacional
La posible adhesión de Ucrania a la UE preocupa por a sus problemas de corrupción, según medios
25 de abril, 18:39 GMT
De acuerdo con el artículo, en medio de escándalos de corrupción, la confianza en Zelenski está disminuyendo y el pueblo ucraniano podría desear un líder diferente. Además, Zelenski ha enfrentado resistencia dentro de su propio partido, donde varios parlamentarios protestan contra sus políticas.
La nación ucraniana también peligra demográficamente, advierte The American Conservative. Desde 2014, la población ha caído en más de 10 millones. Ucrania tiene ahora la esperanza de vida más baja de Europa y la tasa de natalidad más baja del mundo. La ONU proyecta solo 16 millones de habitantes para 2050.
La ayuda militar de EEUU se agota y las perspectivas militares, políticas y demográficas son cada vez más sombrías, concluyeron los autores.
En febrero, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción descubrieron un esquema de sobornos por al menos 100 millones de dólares mediante contratos inflados y sobornos. Los implicados incluyen a Timur Míndich, exsocio comercial de Zelenski, Alexéi Chernishov, ex vice primer ministro, los entonces ministros de Energía y Justicia, Guerman Galúschenko y Denís Maliuska, así como a Andréi Yermak, quien en ese momento era jefe de la Oficina presidencial.
El 10 de noviembre del 2025, la NABU anunció la realización de una operación especial a gran escala en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El diputado del Parlamento Yaroslav Zhelezniak informó que la NABU estaba realizando registros en la vivienda del exministro de Energía y, en ese momento, ministro de Justicia, Guerman Galúschenko, así como en la empresa Energoatom. Se informó que los agentes de la NABU también llegaron con registros a Míndich, quien, según resultó, había logrado abandonar Ucrania con antelación.
El 11 de mayo, Andréi Yermak fue acusado de participar en maniobras de lavado de dinero tras los allanamientos a su residencia.
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