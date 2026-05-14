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Así se benefician muchas empresas petroleras por el conflicto en Oriente Medio

Así se benefician muchas empresas petroleras por el conflicto en Oriente Medio

Sputnik Mundo

Las 14 mayores petroleras del mundo reportaron un beneficio neto conjunto de 85.900 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representa un... 14.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-14T09:42+0000

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Las compañías europeas son las que mejores resultados presentaron en contraste con las estadounidenses, las cuales reportaron beneficios netos menores.Especialistas en la materia coinciden en que estos resultados se deben, en parte, a que no todas las petroleras tienen el mismo modelo de negocios. Mientras que las estadounidenses tienden a la exploración y extracción, las europeas se especializan en refinación y distribución.En este contexto, las 14 principales petroleras del mundo tuvieron un crecimiento del 12% durante marzo, lo que representa un total de 771.500 millones de dólaresEmpresas como Aramco, de Arabia Saudita, reportaron beneficios ante las alteraciones al mercado energético. Esta empresa concentra el 40% del beneficio conjunto con un total de 32.500 millones de dólares de ganancia, un incremento del 25% en comparación con el primer trimestre del 2025.La petrolera, que representa el 60% de los ingresos del país árabe, señaló en un informe que logró sortear las restricciones para circular por el Estrecho de Ormuz con rutas alternativas lo que le permitió obtener "resultados fuertes".Compañías como Shell sumaron beneficios netos de 5.694 millones de dólares, un aumento del 19%, aunque otras como TotalEnergies reportaron ganancias del 50% al sumar un total de 5.810 millones de dólares. En este rango se encuentran otras firmas como Equinor con 3.105 millones de dólares (18% más).Sin embargo, existen otros casos en los que el crecimiento de las ganancias fue mucho más notable como es el caso de la petrolera BP, la cual reportó beneficios por 3.842 millones de dólares, un aumento del 459%.En contraste, las petroleras estadounidenses registraron pérdidas trimestrales. Chevron, por ejemplo, reportó ganancias por 2.210 millones de dólares, 37% menos que en los primeros tres meses del 2025, mientras que firmas como ConocoPhillips ganaron 23% al acumular 2.183 millones de dólares.Especialistas señalan que, aún cuando ciertas petroleras lograron salvar sus ganancias en estos primeros meses de conflicto en Oriente Medio, si la situación perdura este fenómeno no será sostenible.

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